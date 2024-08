Realistisches Mittelalter-RPG ist plötzlich Steam-Topseller – 5 Monate vor Release

Seht euch 25 Minuten Gameplay von Kingdom Come Deliverance 2 an!

Auf Steam triumphiert gerade ein Mittelalter-Rollenspiel, das noch nicht einmal erschienen ist. Der Hype ist nach dem neuen Gameplay-Trailer – zu sehen über dem Artikel – sehr verständlich.

Kingdom Come Deliverance 2 wird jetzt schon fleißig vorbestellt

Mittelalter-Fans haben gerade nur ein Spiel im Auge: Kingdom Come Deliverance 2. Obwohl das immersive Rollenspiel erst Anfang 2025 erscheint, sind nicht nur die ersten (positiven!) Previews aufgetaucht, sondern auch ein 25-minütiger Gameplay-Trailer.



Auch wir durften KCD2 anspielen und sind ziemlich begeistert. Falls ihr also einen genaueren Einblick in das Spiel wollt, lest euch einfach unsere detaillierte Vorschau durch.

Fakt ist, dass Steam schon heiß auf Kingdome Come Deliverance 2 wartet: Bereits jetzt findet sich das Rollenspiel nämlich in den Bestseller-Charts wieder, weil es gerade so viele Fans vorbestellen (Quelle: Steam-Charts). Das Vertrauen in den Entwickler Warhorse Studios ist also ziemlich groß.



Oder aber es liegt an der Bonus-Quest „Löwenwappen“ – die bekommt ihr nämlich nur im Spiel, wenn ihr vorbestellt (Quelle: KCD2 auf Steam).

Kingdom Come Deliverance 2 erobert Steam schon vor dem Release. (© Deep Silver)

Kingdom Come Deliverance 2 könnte eines der besten RPGs 2025 werden

In Kingdom Come Deliverance 2 taucht ihr wieder in das 15. Jahrhundert des europäischen Mittelalters ein, wobei ihr die Geschichte von Heinrich und seinem Freund Hans fortführt. Allerdings müsst ihr den ersten Teil nicht gespielt haben, um KCD2 zu verstehen.



Die große Stärke der KCD-Reihe soll beibehalten werden: Euch erwartet ein immersives Rollenspiel, das eher auf Story, Survival-Elemente und komplexe Gameplay-Systeme setzt als auf bloße Action. Etwa müsst ihr hier essen und schlafen, könnt Tränke brauen, schmieden, Leute auf verschiedenste Arten überreden, stehlen und sogar euer Geld beim Würfelspielen aufs Spiel setzen.

Wer Kingdom Come Deliverance kennt, weiß schon ganz gut, auf was er sich beim zweiten Teil einlassen wird. Während ich in das Spiel vier Stunden hineinschnuppern konnte, habe ich vor allen Dingen eines gespürt: ein heimeliges Gefühl der Rückkehr in diese schöne, lustige und grausame Mittelalterwelt.



Gleichsam jedoch hat Warhorse Studios versucht, einige Kritikpunkte des ersten Teils abzumildern: Der Kampf ist generell etwas einfacher, wobei ihr jedoch im Spiel selbst die Wahl zwischen schwierig und leicht zu führenden Waffen habt.



Bugs habe ich nur wenige beim Anspielen erlebt und da der Release-Termin mittlerweile auf den 11. Februar 2025 gefallen ist, hat Warhorse Studios noch eine ganze Weile Zeit, sich um die noch zu kümmern.

