Monster Hunter Wilds: 13-Minuten-Video lässt großen Fan-Traum platzen

Einige Monster-Hunter-Fans hatten darauf gehofft, dass die Entwickler in Monster Hunter Wilds noch eine weitere Waffengattung ergänzen würden. Doch ein neues Video, das ihr euch oben anschauen könnt, schiebt diesen Spekulationen nun den Riegel vor.

Monster Hunter Wilds: Erneut 14 Waffengattungen

Die Auswahl an Waffen in Monster Hunter fällt verdammt üppig aus. Mittlerweile können die Spieler aus 14 unterschiedlichen Waffengattungen wählen, die allerlei unterschiedliche Vor- und Nachteile sowie Movesets besitzen. Hier findet jeder Topf seinen Deckel.



Trotzdem hatten viele Spieler erwartet, dass sich das Waffenrepertoire in Monster Hunter Wilds noch einmal vergrößern würde. Doch diesen Hoffnungen schiebt Entwickler Capcom nun den Riegel vor. In den letzten zwei Wochen wurden auf dem offiziellen YouTube-Channel der Monster-Hunter-Reihe Tag für Tag Videos veröffentlicht, die die einzelnen Waffen in Monster Hunter Wilds vorstellen.

Anzeige

Nun wurde noch einmal ein 13-minütiges Video veröffentlicht, dass alle davor gezeigten Clips vereint und zudem auch die Funktionsweise des neuen Fokus-Modus erklärt. Und genau in diesem Video tauchen wieder die bereits bekannten 14 Waffengattungen auf, wie auch aus der Videobeschreibung auf YouTube hervorgeht: „Ein Überblick über den neuen Fokus-Modus und die 14 Waffentypen in Monster Hunter Wilds!“ Mehr wird es also wahrscheinlich nicht geben.



YouTube-Nutzer TornaitSupeBird fasst es kurz und knapp zusammen: „All diejenigen, die dachten, es gäbe eine neue Waffe: Mein Beileid für euren Verlust.“

Die 14 Waffengattungen dürften trotzdem für mehr als genug Abwechslung in Monster Hunter Wilds sorgen. (© Capcom)

Anzeige

Monster Hunter Wilds: Auf diese Waffen können sich Fans freuen

Das sind also erneut die 14 Waffentypen, mit denen die Jäger in Monster Hunter Wilds losziehen können:

Langschwert

Schwert und Schild

Großschwert

Insektenglefe

Lanze

Gewehrlanze

Leichtes Bogengewehr

Schweres Bogengewehr

Bogen

Hammer

Jagdhorn

Doppelklingen

Morph-Axt

Energieklinge

Anzeige

Auf der Opening Night Live der Gamescom soll zudem am Abends des 20. Augusts neues Material von Monster Hunter Wilds gezeigt werden. Ob es sich hierbei lediglich um einen kleinen neuen Gameplay-Schnipsel handelt, oder ob Capcom die Bühne nutzt, um das Release-Datum zu verraten oder sogar eine Demo als Shadow Drop zu veröffentlichen, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.