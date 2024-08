Neuer Steam-König: Selbst Elden Ring und Cyberpunk 2077 sind chancenlos

Das brandneue Fantasy-RPG Black Myth: Wukong pulverisiert zum Steam-Release einen bemerkenswerten Spielerrekord und feiert damit einen absoluten Traumstart. Den Launch-Trailer zu dem langersehnten Abenteuer findet ihr oberhalb dieses Artikels.

Black Myth: Wukong schlägt auf Steam voll ein

Die Steam-Community hat sich von dem chinesischen Action-RPG Black Myth: Wukong vor dem Release so einiges erhofft – wie hoch die Erwartungen waren, zeigt sich nun auf beeindruckende Weise, denn der Grafik-Knaller kann direkt einen unglaublichen Rekord aufstellen.



Bereits vor der Veröffentlichung am 20. August 2024 ist das Spiel in die Steam-Charts geklettert, doch direkt danach brachen alle Dämme:



Black Myth: Wukong konnte 1.437.570 gleichzeitige Spieler verzeichnen und stellt somit in dieser Kategorie für Singleplayer-Games eine neue Bestmarke auf. Dahinter folgen Lost Ark mit 1.325.305 und Cyberpunk 2077 mit 1.054.388 gleichzeitigen Spielern. Fantasy-Highlight Elden Ring brachte es dagegen „nur“ auf etwas mehr als 950.000 Spieler. (Quelle: Steamdb)

Anzeige

In Black Myth: Wukong legt ihr euch mit gigantischen Bestien an. (© Game Science)

Spieleransturm ist Mega-Erfolg für neuen Steam-Hit

In der ewigen Steam-Liste reicht es damit für Black Myth: Wukong für einen starken vierten Platz hinter drei bombastisch-erfolgreichen Multiplayer-Games. Während Counter-Strike 2 auf satte 1.818.773 gleichzeitige Spieler kam, trumpfte Palworld am Zenit des Hypes sogar mit 2.101.867 Gamern auf.



Unerreicht ist allerdings der Bestwert von PUBG: Battlegrounds – der Shooter schaffte es 2018 tatsächlich, 3.257.228 gleichzeitig eingeloggte Gamer zu versammeln und wird damit wohl auch auf absehbare Zeit weiterhin einsamer Rekordhalter bleiben.



Auch wenn zu dieser Spieleranzahl noch einiges fehlt, darf sich Black Myth: Wukong über einen fantastischen Release freuen. Nicht nur der Spieleransturm ist für Entwickler Game Sciene ein Grund zum Feiern, auch die Reaktionen fallen bislang sehr positiv aus.

Anzeige

Black Myth: Wukong Game Science

Black Myth: Wukong ist der neue Steam-Hit – doch ein ebenfalls neu erschiener Simulator bekommt aktuell sogar noch bessere Kritiken:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.