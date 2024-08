Borderlands 4: Neuer Trailer verrät große Überraschung

Fast fünf Jahre liegt die Veröffentlichung von Borderlands 3 nun schon zurück – die Fans sehnen sich schon lange nach einer offiziellen Fortsetzung. Gearbox und 2K erfüllen diesen Traum endlich. Denn auf der Gamescom Opening Night Live wurde Borderlands 4 im Rahmen eines Teaser-Trailers enthüllt, den ihr euch direkt oben im Artikel angucken könnt. Und auch einen groben Release-Zeitraum nennen Entwickler und Publisher bereits, den wir sogar noch weiter eingrenzen können.

Borderlands 4: Teaser-Trailer auf der Gamescom

Für Koop-Shooter-Fans gibt es bald wieder massig Loot zu sammeln! 2K und Gearbox Software haben die Bühne der Gamescom Opening Night Live genutzt, um den ersten Teaser-Trailer von Borderlands 4 zu zeigen.



Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Borderlands 3.



Am Anfang des Trailers erscheint das flammende Firehawk-Symbol im Weltall, aus dem plötzlich der Planet Elpis hervortritt. Diesen hat Lilith unter Einsatz ihres eigenen Lebens am Ende von Borderlands 3 von Pandora wegteleportiert, um den Planeten zu retten.

Elpis schlägt deshalb wohl durch eine Art Schutzschicht eines anderen Planeten, auf dem Bruchstücke von Elpis wie Meteoriten landen. Laut einer Pressemitteilung soll es sich hierbei um einen komplett neuen Planeten handeln. Fans spekulieren bereits, dass dieser die Heimat der Eridianer sein könnte. Offiziell gibt es aber keine Aussage seitens der Entwickler.



Am Ende des Trailers gibt es nicht nur für den Bruchteil einer Sekunde ein abstraktes Gesicht zu sehen, sondern es tauchen auch interessante Schriftzeichen auf. Laut Reddit-Nutzer pskought, der sich an einer Übersetzung versucht hat, ergibt sich daraus folgende Botschaft:

Er beobachtet uns. Befreit euch! Reddit / pskought

Ist das das Gesicht des großen Bösewichts in Borderlands 4?

Der erste Teil der Schriftzeichen aus dem Borderlands-4-Trailer.

Am Ende des Trailers gibt es merkwürdige Symbole zu sehen.

Wann erscheint Borderlands 4?

Der Trailer gibt an, dass Borderlands 4 irgendwann 2025 erscheint. Dank der offiziellen Pressemitteilung können wir den Release-Termin jedoch etwas eingrenzen.



Denn dort steht, dass das Spiel in Take-Twos Fiskaljahr 2026 erscheinen soll. Da das Fiskaljahr 2026 am 1. April 2025 anfängt und am 31. März 2026 endet, können wir ableiten, dass Borderlands 4 zwischen April 2025 und Dezember 2025 planmäßig erscheinen soll – vorausgesetzt, das Spiel wird nicht noch einmal verschoben.

Borderlands 4 soll exklusiv für die Current-Gen-Konsolen (Xbox Series, PS5) und den PC via Epic Games Store und Steam erscheinen – und kann dort sogar schon auf die Wunschliste gesetzt werden.

Borderlands 4 Gearbox

