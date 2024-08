Payday 3: Neuer DLC liefert massig Gratis-Inhalte

Der neuer DLC „Houston Breakout“ bringt frischen Wind in den Heist-Shooter Payday 3. Fans dürfen sich auf einen Gerichts-Coup und jede Menge Gratis-Content freuen. Den offiziellen Launch-Trailer des DLCs könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Vom Angeklagten zum Ausbrecher

In Payday 3: Chapter 3 - Houston Breakout steht diesmal nicht der große Geldsegen im Fokus. Stattdessen gilt es, den Bruder von Heister Dallas aus den Fängen der Justiz zu befreien. Ob ihr dafür einen Richter erpresst oder lieber auf rohe Gewalt setzt, bleibt euch überlassen. Hauptsache, Houston verlässt am Ende als freier Mann das Gerichtsgebäude.



Der DLC ist Teil der Gold Edition und des Gold Passes, kann aber auch einzeln für PC, Xbox Series S|X und PS5 erworben werden. Er umfasst den neuen Courthouse Heist, drei neue Waffen (eine vollautomatische Pistole, ein Feuerstoß-Sturmgewehr und eine Feuerstoß-Schrotflinte) mit 19 Modifikationen sowie kosmetische Goodies wie Masken, Anzüge und Handschuhe.

Im neuen DLC von Payday 3 stürmt ihr ein Gerichtsgebäude, um euren alten Kameraden Houston zu befreien. (© PLAION)

Diamanten und Laserfallen für alle

Doch auch Spieler ohne DLC kommen auf ihre Kosten: Ein kostenloses Update bringt einen brandneuen Raubzug im „Diamond District“. Hier könnt ihr Juwelierläden auskundschaften und möglichst viele Klunker abstauben. Zusätzlich erwarten euch eine neue Sekundärwaffe, die Tribune 32 – eine kompakte Maschinenpistole, ein Laserfallen-Gadget, das eure Gegner markiert, wenn sie durch den Laser laufen, und vier frische Masken.



Als Sahnehäubchen gibt’s ein neues Verbrauchsgegenstände-System sowie sommerliche Twitch-Drops und tägliche Herausforderungen, die euch dazu ermutigen sollen, euch täglich einzuloggen und ein paar Heists abzuschließen. Bei Abschluss der Herausforderungen winken C-Stacks und ein paar Infamy Points als Belohnung.



So langsam scheinen die Entwickler von Payday 3 das Ruder doch noch herumzureißen. Ersten Spielerberichten zufolge, sind die neuen Heists zwar noch etwas verbuggt, machen aber trotzdem Spaß. Vor allem der neue Raubzug im Diamond District scheint ein echter Volltreffer zu sein. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Entwickler am Ball bleiben und weiterhin Updates nachliefern. Mit etwas Glück schafft es Payday 3 dann vielleicht doch noch, sich dauerhaft einen Platz in der Herzen der Koop-Shooter-Fans zu sichern.



Payday 3 ist für PC, Xbox Series und PS5 erhältlich. PC-Spieler finden den Titel im Game Pass, auf Steam und im Epic Store. Auch GeForce-NOW-Nutzer können mitmischen.

