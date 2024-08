The Witcher, Mass Effect, Horizon: 8 DLCs, die ihr unbedingt haben müsst

The Witcher 3: Blood and Wine - Trailer

Ein neues Gebiet und eine neue Handlung, die dem Basis-Spiel knapp 20 Stunden an neuem Content hinzufügen. Das konnte Frank S. überzeugen: „Eine wirklich tolle Erweiterung mit vielen neuen Sachen zum Erkunden und Finden. Gerade erst wieder gespielt und es ergänzt das Spiel so perfekt.“

Aber auch der frühere Witcher-DLC Hearts of Stone blieb vielen von euch in Erinnerung. So schreibt Andre K.: „Alleine der Humor in der Mission mit Vlodomir van Everic ist so großartig gestaltet, dass sich schon alleine dafür das Spielen lohnt.“