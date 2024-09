Für diese 11 NPCs würdet ihr bis ans Ende der Spielwelt gehen

Gab es jemals einen treueren Begleiter als Garrus aus Mass Effect?© Electronic Arts 2 / 12

Anzeige

Loyalität ist natürlich, was sich viele Spieler von einem NPC wünschen. Praktisch, wenn zusätzlich auch noch eine tiefere Beziehung dabei rausspringt.

So schreibt Michael folgendes zur „Mass Effect“-Reihe: „Garrus Vakarian aus Mass Effect! Der vermutlich loyalste und beste Freund, den ich in einem Videospiel je gesehen habe. Hätte Shepard es befohlen, wäre er dir in die Hölle und zurück gefolgt! (Hinzu kommt, dass die Romanze mit ihm, meiner Ansicht nach, die beste in der ganzen Reihe ist.)“