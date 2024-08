Black Myth Wukong: Spielzeit und New Game Plus

Viele Action-Fans fragen sich, wie viel Spielzeit Black Myth: Wukong hat und ob das Spiel einen „New Game Plus“-Modus besitzt. Im Folgenden beantworten wir die beiden Fragen und verraten euch, was ihr zusätzlich noch wissen müsst.

Wie ist die Spieldauer von Black Myth: Wukong?

Laut dem Entwickler Game Science beträgt die Spielzeit von Black Myth: Wukong circa 15 bis 20 Stunden. Beachtet aber dabei, dass die Info aus einem Interview von IGN aus dem Jahre 2020 stammt. Da sich in den vergangenen vier Jahren einiges am Spiel geändert haben könnte, kann sich natürlich auch an der Spielzeit etwas getan haben.

Bei der oben genannten Spieldauer steht außerdem nicht fest, ob sie sich nur auf die Hauptmissionen bezieht oder ob die Angabe ebenfalls die Nebenmissionen des Spiels beinhaltet.

Sobald wir weitere Informationen zu allen Haupt- und Nebenmissionen haben und somit eine bessere Einschätzung der Spielzeit geben können, aktualisieren wir den Artikel.



Im Launch Trailer von Black Myth: Wukong erhaltet ihr einen weiteren Eindruck vom Spiel:

Black Myth Wukong: Final Trailer

Das Spiel besitzt übrigens keine Open World, sondern linear aufgebaute Level, die allerdings ineinander übergehen. Es gibt jedoch Areale, die zum Erkunden einladen und optionale Bosse, Geheimnisse und versteckte Items haben. Insgesamt gibt es 80 Bosse im Spiel und die Spielzeit könnte sich verlängern, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt.

Hat Black Myth: Wukong New Game Plus?

Ja, Black Myth: Wukong hat direkt zum Launch einen „New Game Plus“-Modus, das bestätigt auch der Entwickler Game Science. Allerdings ist derzeit noch unklar, wie und ob sich der zweite Spieldurchlauf unterscheidet. Auch hier geben wir euch weitere Informationen, sobald sie verfügbar sind.



Die oben gennante Spielzeit wird sich durch „New Game Plus“ natürlich verlängern, falls ihr einen zweiten Durchlauf starten solltet.