Blutig, dunkel, gut: EA macht endlich etwas richtig

Seht euch den blutigen Trailer zu Dragon Age: The Veilguard an!

Eines der größten Rollenspiel-Franchises macht wieder von sich reden und verrät den Release-Termin des kommenden Spiels. Im neuen Trailer erwartet euch außerdem eine ziemliche Überraschung.

Dragon Age ist sowas von zurück!

Mit dem neuen Release-Date-Trailer zu Dragon Age: The Veilguard (oben ansehen) haben BioWare und Publisher EA endlich einmal auf das Feedback der Fans gehört: Hier werdet ihr nicht nur einiges über die Story des Dragon-Age-Sequels erfahren, sondern dürft auch einen Blick auf die dunkle und blutige Welt des Rollenspiels werfen.

Kurz gesagt: Der neue Trailer fühlt sich so richtig nach Dragon Age an! Wir können nur hoffen, dass das Spiel selbst einen ähnlichen Weg verfolgt – aber Leaks und Hinweise deuten zumindest darauf hin.

RPG-Fans könnte in nur 2 Monaten ein Meisterwerk erwarten. (© EA)

Release schon in zwei Monaten, bis dahin tonnenweise Informationen

Und endlich ist auch das Release-Datum für Dragon Age: The Veilguard da: Am 31. Oktober wird das lang erwartete Rollenspiel erscheinen – also direkt zu Halloween!

Entwickler BioWare veröffentlicht im Zuge dessen auch direkt eine Roadmap für die nächsten Wochen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Falls ihr also noch nicht sicher seid, ob ihr euch auf Dragon Age: The Veilguard freuen könnt, lasst euch doch von den kommenden Previews (hoffentlich) überzeugen:

Überraschung: Morrigan ist wieder da und Solas fletscht die Zähne

Der neue Trailer strotzt nur so vor Easter Eggs, Anspielungen und Cameos. Klar ist jetzt etwa, dass Morrigan eben doch in Dragon Age: The Veilguard auftreten wird – wie schon in allen anderen Teilen.

Noch dazu könnt ihr wahrscheinlich einen Blick auf Solas Wolfsform erhaschen, die ihm wohl den Namen „Dreadwolf“ einbringen wird – immerhin sollte das Spiel ursprünglich diesen Titel tragen.

Nach dem ersten Trailer-Fiasko sind die Fans jetzt erst einmal beruhigt. Ende Oktober werden wir dann zum Release sehen, ob The Veilguard den Sprung zum neuen Dragon-Age-Meisterwerk schafft. Übrigens könnt ihr auch schon vorbestellen, falls ihr das möchtet:

