Monster Hunter Wilds: Diesen Termin dürfen sich echte Fans nicht entgehen lassen

Auch wenn Monster Hunter Wilds erst nächstes Jahr erscheint, lässt es sich Capcom nicht nehmen, den Fans in wenigen Tagen einen weiteren Blick auf das kommende Action-RPG-Highlight zu spendieren. Den 20. August sollten sich alle Fans vormerken.

Monster Hunter Wilds: Neue Szenen während Gamescom-Eröffnung

Erst kürzlich zeigte Capcom im Rahmen eines neuen Videos, wie die Fokus-Mechanik in Monster Hunter Wilds funktioniert und ist zudem dazu übergegangen, jeden Tag auf dem YouTube-Channel ein weiteres Video zu veröffentlichen, das die unterschiedlichen Waffengattungen einzeln vorstellt.



Doch das ist für Fans nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie wollen mehr sehen. Ihr Wunsch geht in Erfüllung – und zwar schon sehr bald. Wie Geoff Keighley auf X (ehemals Twitter) ankündigt, können Fans während der Gamescom Opening Night mit neuen Szenen aus dem Spiel rechnen.



Was konkret gezeigt wird, verrät Geoff Keighley nicht, aber immerhin stehen schon Datum und Uhrzeit des Events:

Startschuss der Gamescom Opening Night: 20. August 2024 um 20:00 Uhr

Monster Hunter Wilds: Viele Details noch offen

Aktuell sind viele Fragen bei Monster Hunter Wilds noch ungeklärt. Dank des ersten Trailers wissen wir bereits, dass Jäger fortan mit zwei Waffen auf die Jagd gehen können, die sie auf ihrem Reittier jederzeit wechseln können.



Zudem ist auch bekannt, dass dieses Mal die Konsolenversion für PS5 und Xbox Series anscheinend zeitgleich zur PC-Version erscheint. PC-Spieler dürfte das freuen, denn sie mussten normalerweise deutlich länger auf einen PC-Port warten.



Auch beim Release-Termin gibt es aktuell nur die Angabe, dass Monster Hunter Wilds 2025 erscheinen soll – ein konkretes Datum fehlt. Doch die Hoffnung ist groß, dass Capcom das Action-RPG bereits Anfang des nächstes Jahres veröffentlicht. Immerhin erschienen auch Monster Hunter Rise (Release: Ende März 2021) und Monster Hunter World (Release: Ende Januar 2018) recht früh im Jahr.



Monster Hunter Wilds wird mein Spiel des Jahres 2025:

