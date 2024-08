Kingdom Come Deliverance DLC: Tipps für From the Ashes

Im DLC „From the Ashes“ liegt es an euch, die Stadt Pribyslawitz wiederaufzubauen. Damit ihr die richtigen Entscheidungen trefft und eure Geldkiste immer gefüllt ist, liefern wir euch hier nützliche Tipps und Tricks zum DLC.

Habt ihr mit Herrn Diwisch in Talmberg gesprochen, ist eure erste Aufgabe Lokator Marius zu finden. Im Lager vor Pribyslawitz findet ihr aber nur einen abtrünnigen Banditen, der durchschimmern lässt, dass Marius in dessen Gewalt ist.



Ihr könnt ihm nun entweder Groschen in die Hand drücken oder mit Gewalt drohen. Mit entsprechender Redekunst ist es aber kein Problem, gewaltlos aus der Situation zu kommen. Marius findet ihr dann in einem der Zelte. Nehmt ihm die Fesseln ab und schon beginnt er seine eigentliche Arbeit.

Wiederaufbau beginnen, aber richtig

Entscheidet euch, Marius bei der Besichtigung zu begleiten, ehe ihr zu Diwisch zurückkehrt, damit ihr bereits eine Idee vom Grundaufbau der Stadt bekommt. Mit der Rückkehr von Herrn Diwisch werdet ihr schnell zum neuen Vogt von Pribyslawitz ernannt, damit ihr den Wiederaufbau beaufsichtigen und leiten könnt. Schafft ihr dies erfolgreich, winkt zudem noch eine Trophäe.

Ehe ihr mit den richtigen Aufgaben beginnt, müsst ihr aber noch den Lohn für Meisterlokator Marius festlegen. Der gute Herr verlangt eine ganze Menge und wenn ihr die entsprechende Redekunst (über 10) besitzt, solltet ihr definitiv einen geringeren Lohn vorschlagen.



Danach solltet ihr einen Großteil eures eigenen Geldes in die dafür vorgesehene Truhe legen, um die anfallenden Kosten zu decken. Befindet sich nicht ausreichend Geld in der Kiste, leidet euer Ruf und letzten Endes kann euch Herr Diwisch eure Beförderung auch wieder entziehen und der DLC endet frühzeitig für euch.

Meisterlokator Marius hat seine missliche Lage schnell vergessen und will fix seinen Lohn verhandeln. Seid hart.

Mit genug Münzen in der Truhe geht der DLC aber erst einmal für euch los. Beginnen müsst ihr mit einem Holzfällerlager für 2.500 Groschen, damit ihr ausreichend Holz für den Bau habt.



Danach solltet ihr euch um Brücke und Straße (4.000 Groschen) und dann das Geschäft (ebenfalls 4.000 Groschen) kümmern. Durch dieses könnt ihr nämlich dann Ressourcen aufstocken. Wo ihr diese findet, verraten wir euch im verlinkten Guide.

Mit den entsprechenden Ressourcen könnt ihr dann Gebäude errichten – entweder im Dorfzentrum oder im Randgebiet. Plant ihr als Erstes die Bäckerei zu bauen, braucht ihr beispielsweise erst einmal nur die Ressource Getreide besorgen.



So spart ihr erst einmal auch ein paar Groschen. Mit manchen Bauten schließt ihr wiederum andere Gebäude aus. Weiter unten im Text zeigen wir euch die Vor- und Nachteile der Entscheidungen. Die folgenden Bauten stehen euch zur Auswahl:

Rathaus

Verbesserungen an der Kirche

Schmiede

Bäckerei (schließt Fleischerei aus)

Fleischerei (schließt Bäckerei aus)

Wachstube (schließt Stallungen aus)

Stallungen (schließt Wachstube aus)

Geschäft

Schenke

Befestigte Brücke und Straße

Holzfällerlager

Bienenstöcke

Nicht alle Gebäude machen natürlich Gewinn und so müsst ihr gut überlegen, wann ihr welche Verbesserung anbringt und welches Bauprojekt vielleicht noch etwas warten sollte. Nachfolgend haben wir verschiedene Baupläne für euch, je nachdem wie viel Groschen ihr zu Beginn des DLCs im Portemonnaie habt.

Braucht ihr noch ein paar Groschen, solltet ihr auf Schatzsuche gehen, denn in den Verstecken findet sich häufig hochwertige Ausrüstung, die ihr zu guten Preisen verkaufen könnt:

Zudem müsst ihr noch drei zusätzliche Aufgaben erfüllen, damit euer Job als Vogt gerechtfertigt und der Ausbau von Pribyslawitz als voller Erfolg gilt:

Dorfeinkünfte liegen bei über 1.200 Groschen am Tag

Mehr als 40 Bewohner leben in Pribyslawitz

Alle Kirchenreperaturen sind abgeschlossen

Da ihr aber keine zeitliche Begrenzung habt, könnt ihr auch mit dem günstigeren Plan fahren und langsamer die Verbesserungen und neuen Gebäude hinzufügen. Hauptsache ist, dass ihr keine Verluste macht, für die ihr nicht genügend finanzielle Rücklagen habt.

Der beste Aufbau für jeden Geldbeutel

Habt ihr nicht gerade viel Gold zur Verfügung, solltet ihr natürlich schnell auf die Gebäude setzen, die euch aus der Miese holen und für etwas Gewinn sorgen. Ab einem Grundbesitz von rund 50.000 Groschen braucht ihr euch hingegen keine Sorgen mehr machen und könnt quasi alles bauen, ohne groß auf die Ausgaben zu achten. Generell gilt, dass der Aufbau auch mit geringem Startgeld zu bewältigen ist, ihr müsst dann halt nur mehr Tage verstreichen lassen, bis sich die Geldtruhe füllt und ihr die gewünschten Verbesserungen anbringen könnt.

Ihr solltet aber mindestens 15.000 Groschen in der Tasche haben, wenn ihr sofort Gewinn machen wollt. Andernfalls könnt ihr euch nicht sofort die Bäckerei oder Fleischerei leisten - das erste Gebäude, das Gewinn machen wird. Rechnet vorher ein, dass ihr für Geschäft, Holzfäller und Straße alleine 10.500 Groschen hinlegen müsst.

In den folgenden zwei Kostenplänen listen wir euch Schritt für Schritt auf, in welcher Reihenfolge ihr welche Gebäude platzieren solltet, damit ihr schnellstmöglich den größten Gewinn einfahrt, der mit eurem Startgeld möglich ist:

Gebäude Kosten (Groschen) Einnahmen (Groschen) Mit weniger als 17.000 Groschen Bäckerei 4.200 250 Bäckerei-Verbesserung Trockenschuppen 500 85 Bienenstöcke 1.500 40 Nach ein paar Tagen: Schenke 8.000 500 Gesamt-Gewinn pro Tag 895 Mit rund 30.000 Groschen Schenke 8.000 500 Schenken-Verbesserung Brauerei 2.000 300 Bienenstöcke 1.500 40 Schmiede 8.000 500 Schmiede-Verbesserung eurer Wahl 2.000 200 Nach ein paar Tagen: Bäckerei 4.200 250 (plus 80 von den Bienenstöcken) Bäckerei-Verbesserung Trockenschuppen 500 85 Stallungen 2.000 140 (plus 35 aus der Schmiede und 120 aus dem Geschäft) Gesamt-Gewinn pro Tag 2.250

Vom Gesamt-Tagesgewinn gehen natürlich jeweils noch die Kosten ab, die ihr im Buch beim Rathaus einsehen könnt. So oder so füllt sich mit diesem Bau eure Kiste aber langsam und ihr müsst nicht zusehen, wie sich tagtäglich euer Einkommen verringert, für das ihr stundenlang Schätze ausgebuddelt, Leute bestohlen und Truhen geknackt habt.

Behaltet eure Ausgaben und Einnahmen im Blick und versucht irgendwann auf über 1.200 Groschen pro Tag zu kommen.

Nun solltet ihr solange warten, bis ihr ein ungefähres Einkommen von 2.100 Groschen habt. Ihr könnt ein paar Tage verstreichen lassen, bis ihr genug beisammen habt, um alle nötigen Verbesserungen zu bauen sowie das Rathaus zu verbessern und die Kirche zu restaurieren. Während ihr wartet, könnt ihr euch daran machen, Spezialisten nach Pribyslawitz zu holen, die ihr aus dem Hauptspiel und aus einigen Nebenmissionen kennen solltet.

Habt ihr schlussendlich alle Verbesserungen und Gebäude gebaut, steuert ihr auf die Zielgerade zu. Im Rathaus bekommt Heinrich dann nämlich ein eigenes Zimmer und mit der Fertigstellung der Kirche macht ihr Herrn Diwisch überaus glücklich, was zum erfolgreichen Abschluss des DLCs führt.

Stallungen oder Wachstube? Bäckerei oder Fleischerei?

Zwei große Entscheidungen müsst ihr beim Bau beachten, denn natürlich ist nicht für jeden Laden Platz in Pribyslawitz. Zum einen müsst ihr entscheiden, ob ihr lieber Gebratenes oder Gebackenes herstellt und zum anderen reicht der Platz nur für Stallungen oder eine Wachstube.

Stallungen und Wachstube haben einen Gewinn-Unterschied von 20 Groschen: Mit Pferden macht ihr mit Verbesserungen 365 Groschen am Tag, in der Wachstube nur 345. Seid ihr aber ein geübter Bogenschütze, solltet ihr euch für die Wachstube entscheiden.



Für 1.000 Groschen könnt ihr hier nämlich einen Bogenschießstand ausbauen und an diesem einen einzigartigen Bogen mit einem Wert von 82 erhalten, was ihn zum stärksten Bogen im Spiel macht.

Bei den Ställen hingegen erhaltet ihr die Möglichkeit auf drei exklusive Pferde, die einmal mehr Namen bekannter Pferde aus Film und Games tragen: Schattenmähne aus Skyrim, Agro aus Shadow of the Colossus und Schattenfell aus Herr der Ringe. Die Stats der Pferde findet ihr in unserem Pferde-Guide, damit ihr sie mit denen anderer Pferde im Spiel vergleichen könnt.

Mit den Stallungen erhaltet ihr neue Pferde, bei der Wachstube wartet stattdessen ein neuer Bogen auf euch.

Auch bei Bäcker und Metzger müsst ihr euch entscheiden. Wollt ihr keine Verbesserungen und könnt auf Fleisch nicht verzichten, solltet ihr die Fleischerei bauen, denn diese nimmt in der Grundstruktur 290 Groschen ein, während die Bäckerei ohne Verbesserungen bei nur 250 Groschen liegt.



Habt ihr hingegen Taverne und Bienenstöcke, macht ihr unter dem Strich mehr Gewinn mit der Bäckerei (insgesamt 465 Groschen am Tag). Der Metzger hingegen nimmt mit Schenke und Räucherhütte nur 460 Groschen ein. Ein kleiner Unterschied, aber er ist da.