Bloodborne: Alle Jägerabzeichen finden und verwenden

Im Spielverlauf von Bloodborne könnt ihr verschiedene Jägerabzeichen finden, die ihr für neue Waffen und Rüstungen im Traum des Jägers eintauschen könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Jägerabzeichen im Action-Rollenspiel.

Anzeige

Jägerabzeichen benutzen

Seelen sind in Bloodborne passé, entsprechend werdet ihr auch nicht mehr mit besonders machtvollen Bossseelen belohnt, wenn ihr einen der Endgegner niederringt. Stattdessen belohnt euch das Spiel mit verschiedenen Abzeichen, die sich nicht nur auf eurem virtuellen Trophäenschrank gut machen, sondern zusätzlich den netten Effekt haben, dass der Bad-Bote im Traum des Jägers neue Waffen und Ausrüstungssets in sein Angebot mit aufnimmt. Ihr müsst die Jägerabzeichen also nicht erst aktiv verwenden.

Fundorte aller Jägerabzeichen

Nachfolgend alle Jägerabzeichen, die ihr nach dem Bezwingen eines Bossmonsters erlangt, in der Spielwelt findet und von NPCs erhaltet.

Anzeige

Schwert-Jägerabzeichen

Das Schwert-Jägerabzeichen erhaltet ihr im Zuge des ersten Bosskampfes im Spiel, wenn ihr die Kleriker-Bestie erlegt habt. Mit diesem im Inventar könnt ihr beim Bad-Boten den Kirchenhammer für 3000 Blutechos und die Repetierpistole für ebenfalls 3000 Echos erwerben.

Anzeige

Funken-Jägerabzeichen

Das Funken-Jägerabzeichen bekommt ihr nach dem Sieg über die Dunkelbestie Paarl im unsichtbaren Dorf Yahar’gul. Mit dem Funken-Abzeichen wird beim Bad-Boten die Trickwaffe Tonitrus für 26.000 Blutechos freigeschaltet. Bedenkt allerdings, dass ihr den Tonitrus auch so in Yahar’gul finden könnt.

Altes Jägerabzeichen

Für den Sieg über den (vor-)letzten Bossgegner des Spiels im Traum des Jägers erhaltet ihr das alte Jägerabzeichen, mit dem ihr beim Bad-Boten die Begräbnisklinge für satte 60.000 Blutechos kaufen könnt. Zudem sind nun auch Gehrmans Jagdmütze (7.000 Echos), Gehrmans Jagdgewand (17.000 Echos) und Gehrmans Jagdhose (7.000 Echos) zum Kauf freigeschaltet.

Sägen-Jägerabzeichen

Das Sägen-Jägerabzeichen könnt ihr kurz vor einem Bosskampf als Item auffinden. Gemeint ist der zweite Bosskampf gegen Pater Gascoigne, vor dessen Bossareal eine unscheinbare Leiter hinab in ein dunkles Kellergewölbe führt, in welchem ein riesenhaftes Schwein das Abzeichen verteidigt. Mit der Trophäe im Besitz nimmt der Bad-Bote die Trickwaffe Sägespeer für 1.000 Echos in sein Inventar auf und darüber hinaus alle Trick- und Schusswaffen, die ihr zu Beginn des Spiels auswählen konntet.

Anzeige

Strahlenschwert-Jägerabzeichen

Das Strahlenschwert-Jägerabzeichen findet ihr in der Werkstatt der Heilenden Kirche in der Spitze des Turms in einer Schatztruhe, bewacht von einem Rollstuhlopa und einem Werwolf-Mutanten. Mit diesem Abzeichen im Gepäck verkauft euch der Bad-Bote nun Ludwigs Heilige Klinge für 20.000 Blutechos sowie Ludwigs Gewehr für 10.000 Echos.

Kosmisches-Auge-Jägerabzeichen

Dieses Abzeichen findet ihr im Oberen Kathedralenbezirk im Waisenhaus, genauer gesagt in einem Gang rechts in der Halle mit den vielen Werwölfen. Dort liegt es bei einer Leiche. Mit dem Kosmisches-Auge-Jägerabzeichen wird die Zweitwaffe Rosmarinus beim Bad-Boten freigeschaltet.

Pulverfass-Jägerabzeichen

Das Pulverfass-Abzeichen erhaltet ihr von Djura, dem Jäger auf dem Turm in Alt-Yharnam, der euch mit dem Maschinengewehr beschießt. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Abzeichen zu bekommen: Ihr könnt Djura entweder im Kampf besiegen und das Item dann einfach aufsammeln – oder aber ihr schleicht euch an ihn heran, ohne dass er euch sieht (hierzu müsst ihr den anderen Weg über das Dorf Yahar’gul nehmen). Bei letzterem Weg schenkt er euch das Abzeichen, ohne dass es zum Kampf kommt. Mit dem Pulverfass-Jägerabzeichen werden die Trickwaffe Pfahltreiber (8.000 Echos) und die Zweitwaffe Gewehrspeer (1.000 Echos) beim Bad-Boten ins Angebot aufgenommen.

Anzeige

Cainhurst-Abzeichen

Das Cainhurst-Abzeichen bekommt ihr, wie der Name es schon andeutet, im Schloss Cainhurst. Um an das Abzeichen zu kommen, müsst ihr lediglich mit Ekelblüter-Königin Annalise sprechen und den Ekelblüter-Schwur ablegen. Das Abzeichen ermöglicht es euch, die Waffen Reiterpallasch (18.000 Echos), Chikage (50.000 Echos) und Evelyn (40.000 Echos) beim Bad-Boten zu kaufen. Zudem ist nun auch das komplette Cainhurst-Rüstungsset erwerbbar, bestehend aus dem Cainhurst-Helm (27.000 Echos), der Cainhurst-Rüstung (44.000 Echos), den Cainhurst-Panzerhandschuhen (21.000 Echos) und den Cainhurst-Gamaschen (21.000 Echos).

Rad-Jägerabzeichen

Das Rad-Jägerabzeichen erlangt ihr von Alfred, dem weißen Ritter. Es gibt auch hier zwei Möglichkeiten zum Erhalten des Abzeichens: Ihr könnt seine Questline entweder zum Ende verfolgen (ihm also die Ungeöffnete Vorladung aus Annalises Schloss überreichen), wodurch er euch das Abzeichen schenkt, oder aber ihr besiegt ihn im Kampf – das Ergebnis ist das gleiche. Mit dem Rad-Jägerabzeichen im Gepäck könnt ihr beim Bad-Boten für 13.000 Blutechos die Trickwaffe Logarius‘ Rad erwerben.

Krähen-Jägerabzeichen

Das Krähen-Jägerabzeichen bekommt ihr von Eileen. Ihr könnt auch hier wieder entscheiden, ob ihr ihre Questreihe abschließen oder sie einfach im Duell erledigen wollt. Mit dem Krähen-Jägerabzeichen im Gepäck werden beim Bad-Boten die Trickwaffe Klinge der Gnade (40.000 Echos) sowie das Krähenset freigeschaltet. Letzteres beinhaltet die ikonische Schnabelmaske (10.000 Echos), das Krähenfedergewand (18.000 Echos), die Krähenfedermanschetten (8.000 Echos) und die Krähenfederhose (8.000 Echos).

Dark Souls, Blodborne und Co. Quiz für wahre Souls-Experten

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.