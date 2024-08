EA FC 25: Alle neuen Heroes mit Basis- und Prime-Wertung

Wir listen euch alle neuen Heroes in EA Sports FC 25 auf.© EA Sports 1 / 14

Alle neuen Helden in Ultimate Team

Seit 2021 sind die Heroes Teil der Fußballsimulation und das ändert sich auch in EA Sports FC 25 nicht. Im Folgenden zeigen wir euch alle neuen UT-Helden mit ihren Wertungen.

Auch in diesem Jahr bringen die UT-Helden eine Prise Nostalgie ins Spiel, denn einige der legendärsten Spieler der Fußballgeschichte kehren als Heroes auf den virtuellen Platz zurück.

Es haben sich zwar manche Ligen, Lizenzen und Stadien verändert, aber nicht, dass ihr dieses Jahr abermals neue Spielerinnen aufstellen könnt. Letztes Jahr wurden die Frauen in Ultimate Team eingeführt und das bleibt auch in diesem Jahr so.

Durch die Heroes könnt ihr eure UT-Mannschaft mit einigen der größten Fußballer und Fußballerinnen aller Zeiten bestücken. Bei ihnen handelt es sich um Karten, die unvergessene Spieler repräsentieren.

In EA FC 25 kommen insgesamt 13 neue Helden ins Spiel. Yaya Toure kommt dabei als wiederkehrender Hero zurück. Jede Karte besitzt übrigens eine Basis-Version und eine Prime-Version.

Im neuen Trailer von EA Sports FC 25 seht ihr alle neuen Helden in animierter Form in Aktion:

EA Sports FC 25: Heroes-Trailer

Liste mit allen neuen Helden

