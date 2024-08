Kingdom Come Deliverance 2: Mittelalter-Fans müssen länger warten

Mittelalter-Fans müssen jetzt stark sein. Der Release von Kingdom Come Deliverance 2 verzögert sich. Eigentlich plante das Studio, das RPG noch dieses Jahr auf den Markt zu bringen. Doch daraus wird nichts.

Kingdom Come Deliverance 2 auf Februar 2025 verschoben

Wer gehofft hat, noch in diesem Jahr den zweiten Teil von Kingdom Come Deliverance spielen zu können, den müssen wir enttäuschen. Das Mittelalter-RPG von Warhorse Studios wurde noch einmal nach hinten verschoben.



Aber es gibt auch gute Nachrichten. Denn mit der Verschiebung wurde auch endlich ein konkretes Release-Datum genannt. Am 11. Februar 2025 soll Kingdom Come Deliverance 2 nun für PS5, Xbox Series und den PC erscheinen (Quelle: kingdomcomerpg.com).



Wie frisch diese Änderung ist, zeigt ein Blick auf die offizielle Steam-Seite von KCD 2. Hier wird als Veröffentlichungstermin immer noch das Jahr 2024 gelistet. Wahrscheinlich wird dieser Fehler jedoch zeitnah ausgebügelt.

Warum wird KCD 2 verschoben?

Laut offiziellen Angaben brauchen die Entwickler einfach etwas mehr Zeit, um dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen. Die zusätzlichen Wochen sollen dazu genutzt werden, um Bugs ausfindig zu machen und diese zu beseitigen und noch an ein paar Spielelementen zu feilen. In unserer Vorschau konnte Kingdom Come Deliverance 2 trotzdem schon überzeugen.

Ein weiterer inoffizieller Grund dürfte jedoch sein, dass das Konkurrenzfeld im Frühjahr 2025 deutlich kleiner ist als Ende 2024. Mit Spielen wie Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong, dem Starfield-DLC und Dragon Age: The Veilguard gibt es in den kommenden Monaten noch ordentlich Gaming-Futter für RPG- und Open-World-Fans.



Habt ihr euch schon den offiziellen Trailer von Kingdom Come Deliverance 2 angeguckt? Wenn nicht, könnt ihr das hier nachholen:

Kingdom Come Deliverance 2 – offizieller Ankündigungs-Trailer

