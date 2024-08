Xbox macht’s schon wieder: PS5-Fans können sich auf nächsten Blockbuster freuen

Die Xbox-Gerüchteküche brodelt. Insider-Informationen zufolge plant Microsoft erneut, einen bislang exklusiven Spiele-Hit auf die PS5 zu bringen. Die Community rätselt darüber, welcher Blockbuster dieses Mal den Sprung auf die Konkurrenzkonsole wagen wird.

Xbox bringt nächsten Hit auf die PS5

Xbox-Insider gehen davon aus, dass Microsoft auf der Gamescom 2024 einen PlayStation-Port für einen ihrer bislang exklusiven Blockbuster-Spiele ankündigen wird.



In einem Post auf der Forum-Website ResetEra hat der als gut informiert geltende User Shinobi602 bekannt gegeben, dass Xbox in der Woche vom 19. bis 25. August den PlayStation-Release eines Xbox-Hits präsentieren wird. Er nannte keinen Namen, versicherte aber, dass es sich um einen großen Titel handele (Quelle: ResetEra).

Das Gerücht nahm schnell an Fahrt auf und auf Twitter wurde Forza Horizon 5 als Favorit für den Port identifiziert – dies wurde jedoch von dem Insider Jez Corden verneint. Allerdings bestritt Corden nicht, dass die Ankündigung eines neuen PlayStation-Ports stattfinden würde.

Starfield, Forza oder Halo: Welches Xbox-Spiel kommt auf die PS5?

Wenn die Insider Recht behalten sollen und es sich bei der kommenden Ankündigung nicht um eine PS5-Version von Forza Horizon handelt, dann könnte es möglicherweise Starfield sein.



Das Sci-Fi-RPG von Bethesda wird in der Community zumindest für dieses Szenario als recht wahrscheinlich angesehen. Allerdings könnte es auch den größten Xbox-Namen überhaupt treffen, denn bereits im Juni 2024 gab es Gerüchte, dass eine Remaster-Version von Halo: Combat Evolved für die PS5 angedacht sei.

Xbox-Fans reagieren in jedem Fall nicht sonderlich begeistert auf das neue Gerücht – für viele Reddit-Kommentatoren bedeuten PS5-Ports von ehemals exklusiven Spielen, dass Microsoft seine eigene Gaming-Marke nach und nach zu Grabe trägt. (Quelle: Reddit)



Falls es nach den PS5-Versionen von Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded dieses Mal nun einen Blockbuster wie Forza, Halo oder Starfield treffen sollte, wäre der Aufschrei in der Community sicherlich enorm.

