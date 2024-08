Steam: Valve macht eines der nützlichsten Features noch besser

Die Nutzer-Bewertungen auf Steam sind eine ziemlich hilfreiche Möglichkeit, sich genauer über ein Spiel zu informieren. Leider steht in den Reviews auch viel Blödsinn.

Memes, Backrezepte oder Nutzer, die versprechen, sich pro Like Obst dahin zustecken, wo die Sonne nicht hinscheint – in den Steam-Reviews sammeln sich gerne eher weniger hilfreiche Beiträge. Valve möchte Abhilfe schaffen, also beim Nutzen der Reviews, nicht beim Obst.



Eigentlich sind Steam-Reviews dazu da, damit Spieler Bewertungen schreiben und lesen können, die Review-Sektion enthält aber auch jede Menge Beiträge, die keine Infos oder Meinungen zum Spiel enthalten.

Anzeige

Unfreiwilliger Testlauf gesichtet

Im Reddit teilte ein Nutzer einen Screenshot eines neuen Filter-Systems für die Steam-Reviews. Die neue Funktion zeigt euch nur Reviews, die das System als hilfreich ansieht und filtert die Memes und Scherz-Bewertungen heraus.

Aktuell könnt ihr den neuen Filter noch nicht nutzen, es scheint, dass Valve die Funktion unbeabsichtigt aktiviert hat. Allerdings konnten einige Reddit-Nutzer das „Helpfulness System“ bereits testen, bevor es wieder abgeschaltet wurde.

Anzeige

Das sagen die Nutzer

Die zeigen sich sichtlich begeistert von der neuen Funktion. Zwar empfinden einige die Memes durchaus als witzig, freuen sich aber auch über die Möglichkeit tatsächlich hilfreiche Bewertungen für ein Spiel lesen zu können.



Übrigens: Dem Screenshot zufolge lässt sich der Filter ein- und ausschalten, ihr müsst also bei Bedarf nicht auf die Scherze und Pancake-Rezepte verzichten.

Anzeige

So funktionieren Reviews bei der Konkurrenz

Während Steam nur zwischen positiven und negativen Bewertungen unterscheidet, gibt es bei GOG und auch im Epic Games Store ein differenziertes Wertungssystem mit 1 bis 5 Sternen. Geschriebene Reviews sind bei Epic Games in der Regel nicht möglich.



Bei Microsoft gibt es ebenfalls Sterne-Wertungen und schriftliche Reviews und es scheint, dass auch PlayStation aktuell mit der Möglichkeit experimentiert, dass Spieler ihre Meinung zu einem Spiel direkt im Store mit Worten ausdrücken dürfen. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.