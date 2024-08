PS5-Spieler entdeckt mysteriöses Feature: Gibt’s bislang nur für Auserwählte

Aufruhr in der PlayStation-Community: Sony testet derzeit still und heimlich ein neues Feature, das sich so manche Fans schon länger wünschen und das Steam- und Xbox-User bereits seit Jahren nutzen.

PlayStation: Neues Feature sorgt für Wirbel

Der PlayStation-Subreddit ist einer neuen Funktion im PlayStation-Store auf die Schliche gekommen: Sony scheint aktuell mit dem Gedanken zu spielen, User Spielbewertungen verfassen zu lassen.



Wie ein Post von Reddit-Nutzer cusman78 zeigt, bietet Sony derzeit die Möglichkeit, Spiel-Reviews zu schreiben. Allerdings ist die Funktion momentan wohl noch in der Testphase und nur ausgewählte Spieler haben per E-Mail-Einladung die Option dazu erhalten. Online sind die Bewertungen aktuell ebenfalls noch nicht.

Sony testet neues PS5-Feature

Momentan bietet der PlayStation-Store nur die Möglichkeit, einem Spiel eine Sternewertung von 1 bis 5 zu verleihen. Umfangreichere Einschätzungen abzugeben, war bislang nicht vorgesehen, obwohl andere Stores wie Steam oder Xbox diese Option bereits integriert haben.

Auch wenn es sich bei dem neuen Feature erst einmal vermutlich nur um einen Test handelt und Sony sich bislang noch nicht dazu geäußert hat, fällt die Reaktion der Fans bereits ziemlich positiv aus.

Das ist toll! Ich habe das schon in mehreren Umfragen vorgeschlagen. (Reddit-User SamuraiRockerboy)

Cool! Manchmal will ich ein Spiel mit einer niedrigeren Wertung spielen, aber es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, was genau dabei das Problem ist. (Reddit-User WilsonValdro)

Während eine neue Review-Funktion Spielern die Wahl des nächsten Spiels im besten Fall erleichtern kann, gab es in der Vergangenheit natürlich auch immer wieder Fälle, in denen wenig hilfreiche Kommentare aus der Community für mehr Verwirrung gesorgt haben.



Ein Blick auf die Steam- oder Xbox-Seite eines beliebigen Spiels bringt oft nicht nur sinnvolle, sondern auch zahlreiche Troll-Bewertungen zutage. In welche Richtung es im PlayStation-Store gehen wird, muss sich also noch zeigen – falls sich Sony für einen generellen Launch des Features entscheidet.

