Call of Duty: Black Ops 6 – Hunderte PlayStation-Spieler zocken jetzt schon

Shooter-Fans warten ungeduldig auf den Release von Call of Duty: Black Ops 6. Einige PlayStation-Spieler sind dabei besonders eifrig und haben sogar frühzeitigen Zugang zum Spiel erlangt.

Call of Duty: Black Ops 6 – Gamer zocken viel zu früh

Eigentlich erscheint Call of Duty: Black Ops 6 erst am 25. Oktober 2024. Laut Branchen-Insider Tom Henderson gibt es aktuell Hunderte Spieler, die sich davon nicht aufhalten lassen. Eine geleakte Version des Shooters soll sogar bereits spielbar sein.

Anzeige

In seinem Bericht auf Insider Gaming schreibt Henderson, dass Spieler über gehackte PS4-Konsolen auf CoD: Black Ops 6 zugreifen können. Der Leak wurde zunächst nur von wenigen Fans bemerkt, doch die Zahl der Spieler soll schnell auf mehrere Hundert gestiegen sein.

Verrückterweise sollen nicht nur Gefechte gegen Bots möglich sein. Stattdessen gibt es ganze Lobbys voller Spieler, die lange vor Release auf der PlayStation gegeneinander antreten. Bei der geleakten CoD-Version soll es sich laut Henderson um die Beta handeln, die Spieler Ende August zocken können.

Anzeige

Großer Multiplayer-Leak bei CoD: Was macht Activision?

Activision scheint Spieler nicht davon abzuhalten, die frühe Version von Call of Duty: Black Ops 6 zu zocken. Zwischenzeitlich soll der Server zwar offline gegangen sein, doch es wurden nur ein paar Bugs gefixt und Spieler konnten anschließend weiterzocken.

Allerdings will der Publisher wohl trotzdem nicht, dass zu viele Spieler erfahren, wie sich das neue CoD spielt. Laut Henderson würde Activision mithilfe von DMCA-Takedowns gegen Bilder und Videos vorgehen, die online verbreitet werden. Wenn bereits so viele Spieler zocken, wird es sich allerdings sicher nicht komplett vermeiden lassen, dass mehr Gameplay zur breiteren Öffentlichkeit vordringt.

Anzeige

Call of Duty: Black Ops 6 soll am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Zusätzlich wird der Shooter direkt zum Release in den Game Pass aufgenommen.

Schaut euch hier den Trailer für Call of Duty: Black Ops 6 an:

Call of Duty: Black Ops 6 - Gameplay Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.