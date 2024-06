Neues Dragon Age schockt Fans: „Dafür habe ich nicht 10 Jahre gewartet“

BioWare sitzt schon seit vielen Jahren am neuen Dragon Age. Während des Xbox Game Showcases präsentiert Electronic Arts jetzt einen ersten Enthüllungstrailer. Hat sich die ganze Wartezeit also gelohnt? Die Fans haben dazu eine klare Meinung.

Das ist also Dragon Age: The Veilguard?

Im neuen Xbox Game Showcase hat EA endlich den Drachen aus dem Sack gelassen und einen ersten Trailer zu Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht. Bei den Fans kommt die Enthüllung allerdings überhaupt nicht gut an. Es hagelt Dislikes und hämische bis wütende Kommentare.

Anzeige

Bei The Veilguard handelt es sich um das nächste große Singleplayer-RPG in der traditionsreichen Dragon-Age-Reihe. Ihr könnt euch einen eigenen Helden mitsamt Hintergrundgeschichte erstellen, der an der Seite der Schleierwacht kämpft. Im Trailer bleibt der Held allerdings noch im Hintergrund, stattdessen geht es um die Begleiter, die auch wieder komplexe Handlungsstränge erhalten sollen. Aus den insgesamt sieben Gefährten könnt ihr dann zwei wählen, die mit euch in die Schlacht ziehen.

Schaut euch hier den Trailer für Dragon Age: The Veilguard an:

Dragon Age: The Veilguard – Offizieller Reveal-Trailer

Die Fans hassen das neue Dragon Age

Die Fans sind vom neuen Dragon Age überrascht – allerdings nicht positiv. Vor allem die Grafik ist vielen ein Dorn im Auge. Anstatt an Dark Fantasy fühlen sich die Spieler eher an Borderlands oder Overwatch erinnert. Auch der lockere Ton des Trailers sagt ihnen überhaupt nicht zu. Auf dem offiziellen Dragon-Age-Kanal steht der Trailer aktuell bei 122.000 Dislikes und nur 29.000 Likes. YouTube zeigt offiziell keine Dislikes mehr an, sodass die Zahlen nur über ein Plugin abgerufen werden können und womöglich nicht vollständig akkurat sind.

Anzeige

Hier ein paar Beispiele für Kommentare der Fans:

Dafür habe ich nicht 10 Jahre gewartet. (TrustyBell auf YouTube)

Anzeige

So wie das Spiel im Trailer präsentiert wird, sieht es aus wie ein 5v5-Shooter. Was zum Teufel haben sie sich dabei gedacht? (CaleoGaming auf YouTube)

Wir sind wir nach Dark Fantasy bei Samstagmorgen-Cartoons angekommen? (Gunmarz auf YouTube)

Aktuell gibt es nur einen ersten Trailer, der noch nicht viel über das tatsächliche Spiel aussagt. Bereits am 11. Juni um 17 Uhr will BioWare auch Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard zeigen. Dann wird sich zeigen, ob die Fans noch zu beschwichtigen sind. Das Rollenspiel soll noch im Herbst 2024 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.