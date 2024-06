The Witcher, Skyrim und mehr: 11 Meisterwerke, die furchtbar schlecht anfangen

© EA / Bethesda 1 / 12

Manche Gaming-Meisterwerke stellen eure Geduld zu Beginn ganz schön auf die Probe, denn viele von ihnen laufen richtig langsam an. Bei diesen 11 Highlights müsst ihr über einen mittelmäßigen Anfang hinwegsehen, bevor ihr richtig Spaß haben könnt.

11 klasse Spiele, mit einem richtig schlechten Start

Manche Spiele schaffen es meisterhaft, ihren Reiz bereits innerhalb der ersten Minuten zu vermitteln. In Star Wars: The Force Unleashed als Darth Vader in den eigenen Reihen aufzuräumen, gibt etwa den perfekten Vorgeschmack auf den Weg zur dunklen Seite, den ihr den Rest des Spiels bestreiten werdet. Leider schaffen es nicht alle Spiele so eindrucksvoll, bereits zu Beginn ihr volles Potential zu präsentieren. Im Gegenteil, manch ein fantastisches Game scheint sich durch einen holprigen Einstieg selbst Steine in den Weg zu legen und riskiert somit, dass einige Spieler womöglich gar nicht solange durchhalten, bis das Spiel seine wahren Stärken offenbart.