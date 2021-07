Auch in der Fortsetzung Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin gibt es alle Hände voll zu tun. Wir verraten euch, wie viele Gebiete und Monster euch im neusten Serienteil erwarten und wieviel Spielzeit ihr dafür einplanen müsst.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Facts

Bereits das 2017 erschienene JRPG Monster Hunter Stories bot Spielspaß für gut 50 Stunden. Der Nachfolger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin legt jetzt eine Schippe drauf und lässt euch eine noch größere Spielwelt erkunden, die durch kostenlose DLCs zudem stetig erweitert wird.

So viel Umfang steckt in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Bereits zum Release steckt jede Menge Content in Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Konkret könnt ihr euch über folgende Inhalte freuen.

Über 80 unterschiedliche Monster

7 verschiedene Gebiete

6 Hauptquartiere

Die gut 80 Monster sind dabei jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Im Laufe des Jahres werden noch viele weitere Widersache und Begleiter in Form von kostenlosen DLCs nachgereicht.

Zur Einstimmung könnt ihr euch hier den Trailer des Spiels ansehen:

So lange braucht ihr für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Je nachdem, welche Ziele ihr euch gesetzt habt, könnt ihr unterschiedlich viel Zeit in Monster Hunter Stores 2 verbringen. In unserer Tabelle findet ihr die Angaben zu allen relevanten Spieltypen.

Spieltyp Spielzeit Nur Story 35 Stunden Story + Nebenquests 60 Stunden Endgame 100+ Stunden

Die Spielzeit des Endgames ist nach oben offen, da es ganz von euren Ambitionen abhängt, wie lange ihr euer Team optimieren wollt und euch in Multiplayer-Duellen behaupten möchtet.

Für das perfekte Team ist viel Geduld und Farming nötig, da eure besten Monstis besonders seltene Gene besitzen müssen. Um diese zu erhalten, müsst ihr viel Zeit in die Zucht von Monstis investieren, nur so könnt ihr zu den besten gehören.

Wir arbeiten bereits an den entsprechenden Guides, die euch mit den notwendigen Informationen versorgen, um in den kommenden Tagen und Wochen das Maximum aus Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin herauszuholen.