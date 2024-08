Keine Zeit? Bei diesen 15 Spielen kein Problem

League of Legends: Wild Rift - Ankündigungstrailer 13 / 17

Anzeige

Der Mobile-Ableger League of Legends: Wild Rift eignet sich ebenfalls für die kurze Runde zwischendurch. Schließlich dauern die Matches in der Regel gerade einmal 15-20 Minuten. Das Spielprinzip entspricht dem des Hauptspiels. Mit einem Team aus 4 Kameraden zieht ihr in der Rolle eines von euch gewählten Helden in die Schlacht. Euer Ziel ist es, euch bis in die feindliche Basis durchzuschlagen und den Nexus eurer Widersacher zu vernichten. Dafür müsst ihr nach und nach feindliche Türme vernichten, die euer Vorrücken sonst durch Beschuss bremsen und andere Spielerhelden besiegen.

Durch das Bekämpfen von computergesteuerten Schergen sammelt ihr Geld und Erfahrungspunkte. Während ihr das Geld für neue Ausrüstung in eurer Basis investieren könnt, könnt ihr mit Level-Ups eure Fähigkeiten verstärken.