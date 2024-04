Stellar Blade: Spielzeit und New Game Plus

Viele PS5-Fans haben die „Stellar Blade“-Demo gespielt und sind von dem Action-Adventure positiv überrascht worden. Darum fragen sich viele Spieler, wie viel Spielzeit das Exklusivspiel bietet und ob es einen „New Game Plus“-Modus gibt. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Wie viel Spielzeit hat Stellar Blade?

Wenn ihr euch nur auf die Hauptstory von Stellar Blade konzentriert, liegt die Spielzeit bei etwas 18 bis 20 Stunden. Die Spieldauer kann jedoch auch leicht abweichen, je nachdem, welchen der beiden Schwierigkeitsgrade ihr auswählt. Im Story-Modus könntet ihr die Kampagne auch schneller abgeschlossen haben.

Wenn ihr alle Nebenmissionen abschließen und alle Trophäen freischalten wollt, könnt ihr mit ungefähr 40 bis 50 Stunden rechnen. Hierfür müsst ihr nicht nur die Story abschließen und gewisse Kampfaufgaben erfüllen, sondern auch Sammelaufgaben wie beispielsweise 20 unterschiedliche Fische angeln, 30 Anzüge freischalten und alle Dosen finden.

Damit wir die Story von Stellar Blade nicht spoilern, listen wir euch nur die unterschiedlichen Bezirke auf, die ihr im Spielverlauf nach und nach aufsucht. Hierdurch erhaltet ihr einen Überblick, wo ihr euch in der Handlung befindet:

Prolog

Eidos 7

Xion

Ödland

Matrix 11

Große Wüste

(Eidos 9 - in diesen Bereich gelangt ihr nur, wenn ihr zuvor die Statusleiste von Lilly auf 100 % gebracht habt)

Spire 4

Hat Stellar Blade New Game Plus?

Zuerst war es nicht geplant, aber dann hat es doch funktioniert: Stellar Blade hat zum Launch ebenfalls einen New Game Plus Modus. In New Game Plus erhaltet ihr zudem die Möglichkeit noch weitere, zuvor nicht vorhandene, Fähigkeiten freischalten.

Falls ihr nach Abschluss der Story zudem eine neue Herausforderung haben wollt, könnt ihr einen neuen Durchlauf auf „Schwer“ starten. Der Schwierigkeitsgrad schaltet sich nach dem Abschluss der Kampagne frei. Außerdem erhaltet ihr einen neuen Anzug, den ihr bei eurem zweiten Durchgang von Anfang an verwenden könnt.

Ihr könnt ihn Stellar Blade übrigens keine manuellen Speicherstände anlegen. Darum ist es ratsam, dass ihr vor eurer Reise zur Region Spire 4, die der „point of no return“ ist, euren Speicherstand in der Cloud speichert. Hierdurch könnt ihr ihn nach Kampagnenabschluss wiederherstellen und noch nicht absolvierte Nebenmissionen beenden.