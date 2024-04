Stellar Blade: Dosen finden und Dosensammler freischalten

Um in Stellar Blade die Trophäe „Dosesammler“ freizuschalten, müsst ihr alle Dosen im Spiel finden. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Getränkedosen.

Dosensammler freischalten und alle Belohnungen

Insgesamt gibt es in Stellar Blade 49 Dosen. Neben der Trophäe „Dosensammler“ erhaltet ihr aber auch alle 7 Dosen eine weitere Belohnung, die euch auf eurer Reise weiterhilft. Die Rewards sehen wie folgt aus:

1 Dose: Max. Anzahl Schock-Granaten +1

Max. Anzahl Schock-Granaten +1 7 Dosen: Max. Anzahl Anhaltende Tränke +1

Max. Anzahl Anhaltende Tränke +1 14 Dosen: Max. Anzahl Smart-Minen +1

Max. Anzahl Smart-Minen +1 28 Dosen: Max. Anzahl Impuls-Granaten +1

Max. Anzahl Impuls-Granaten +1 35 Dosen: Anzahl max. WB-Pumpen im Besitz +1

Anzahl max. WB-Pumpen im Besitz +1 42 Dosen: Max. Anzahl Schall-Granaten +1

Max. Anzahl Schall-Granaten +1 49 (alle) Dosen: Outfit „Schwarzes Perlmutt Nanosuit“

Vor eurem Schiff in Xion steht in dem Lager ein Verkaufsautomat. Dort seht ihr, welche Dosen ihr bisher gesammelt habt. Ebenfalls solltet ihr ihn regelmäßig besuchen, um die oben aufgeführten Belohnungen zu erhalten. Sie bekommt ihr nämlich nicht automatisch.

An diesem Verkaufsautomaten seht ihr alle Dosen, die ihr bisher gefunden habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nahegelegene Dosen können übrigens auch per Scan anzeigen werden, wenn ihr eure Drohne dementsprechend verbessert. Geht hierfür zu einer Reparaturkonsole und wechselt auf den Reiter Drohne. Ganz links im Upgrade-Baum könnt ihr die Verbesserung Dosendetektor freischalten. Hierdurch ertönt immer ein Geräusch, wenn sich eine Dose in eurer Nähe befindet.

Wichtiger Hinweis: Bevor ihr euch auf euren Weg zum Orbitlift in Eidos 9 macht, müsst ihr 45 in eurem Besitz haben. Denn der Orbitlift stellt den „point of no return“ dar. Das bedeutet, ihr könnt danach keine der vorherigen Bereiche mehr aufsuchen. Somit könnt ihr danach auch keine fehlenden Getränkedosen mehr einsammeln.

Fundorte aller Dosen in Stellar Blade

Wir listen euch die Anzahl der zu findenden Dosen pro Gebiet auf:

Eidos 7: 3 Dosen. Allerdings könnt ihr beim ersten Besuch nur eine Dose finden. Die anderen beiden Dosen könnt ihr in Eidos 7 erst finden, nachdem ihr das Gebiet Matrix 11 beendet habt.

3 Dosen. Allerdings könnt ihr beim ersten Besuch nur eine Dose finden. Die anderen beiden Dosen könnt ihr in Eidos 7 erst finden, nachdem ihr das Gebiet Matrix 11 beendet habt. Xion: 8 Dosen

8 Dosen Ödland: 15 Dosen

15 Dosen Matrix 11: 3 Dosen

3 Dosen Große Wüste: 16 Dosen

16 Dosen Spire 4: 4 Dosen

Die Gebiete Altess Levoire, Abyss Levoire und Eidos 9 haben keine Dosen. Das folgende Video von Youtuber HarryNinetyFour zeigt euch alle Fundorte der Dosen in chronologischer Reihenfolge. Bedenkt dabei, dass ihr für manche Dosen die jeweilige Nebenmission absolvieren müsst:

