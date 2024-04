Stellar Blade: Outfits finden und Nanosuit-Sammler freischalten

Eve bietet durch manche Outfits in Stellar Blade tiefe Einblicke. Kein Wunder, dass viele Spieler alle Nanosuits haben wollen. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Anzüge.

Stellar Blade Facts

Alle Outfits freischalten

Insgesamt gibt es in Stellar Blade 40 Outfits, die ihr finden könnt. Die Anzüge geben euch jedoch keine Vorteile im Kampf. Es sind also rein kosmetische Items. Sobald ihr 30 Nanosuits freischaltet, erhaltet ihr die Trophäe „Nanosuit-Sammler“. Bedeutet also, dass ihr nicht alle 40 finden müsst, um die Platin-Trophäe zu bekommen. Beachtet hierbei allerdings, dass ein Outfit erst für die Trophäe zählt, sobald ihr es angefertigt habt. Manchmal findet ihr nämlich nur ein Design-Muster des jeweiligen Anzugs, woraufhin ihr es dann in einem eurer Lager craften müsst.

Anzeige

Die meisten Outfits findet ihr in Kisten, wobei ihr euch ebenfalls einige Anzüge bei Händlern kaufen könnt oder durch Nebenmissionen erhaltet. Mit der Ausnahme vom Anzug „Schwarzes Perlmutt“, den Nanosuit schaltet ihr frei, sobald ihr alle Dosen gefunden habt.

Im „New Game Plus“-Modus könnt ihr zudem noch 34 weitere Outfits finden. Beachtet aber dabei, dass es sich nicht um neue Anzüge handelt, sondern lediglich um neue Varianten der bereits vorhanden Nanosuits. Wenn ihr alle zusammenrechnen, kommt ihr somit auf 74 unterschiedliche Outfits. Ihr bekommt die neue Variante eines Anzugs jedoch nur, wenn ihr im ersten Durchlauf das Original bereits gefunden habt.

Anzeige

Fundorte aller Anzüge in Stellar Blade

Das folgende Video von YouTuber HarryNinetyFour zeigt euch die Fundorte aller Outfits. Unter dem Video listen wir euch zudem noch alle 40 Outfits auf, damit ihr abhaken könnt, welche ihr bereits besitzt.

Skin-Suit - Wenn ihr keinen Anzug anhabt

Planetarischer Diving-Suit (2.) Ver.2

Planetarischer Diving-Suit (2.) - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr bei ihr die Bindungsstufe 2 erreicht

Planetarischer Orca-Erkundungssuit - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr bei ihr die Bindungsstufe 2 erreicht

Tropfenausschnitt-Anzug - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr bei ihr die Bindungsstufe 3 erreicht

Kybernetik-Tracht - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr bei ihr die Bindungsstufe 3 erreicht

Baumpfingstrose - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr bei ihr die Bindungsstufe 3 erreicht

Planetarischer Diving-Suit (3.) - In Abyss Levoire

Auf der Überholspur - Im Ödland

Sternenhimmel-Suit

Cyber-Magier - Im Ödland

Urlaubskaninchen - Im Ödland nach dem optionalen Verderber-Boss

Sport in Gelb - Nach dem Wüstling-Boss

Schwarze Paradekleidung - Nach der Nebenmission „Gestohlener Schatz“ (zusätzlich Bindungsstufe 2 nötig)

Alltagsbiker - Nach der Nebenmission „Gestohlener Schatz“ (zusätzlich Bindungsstufe 2 nötig)

Alltagsdenim - Nach der Nebenmission „Gestohlener Schatz“ (zusätzlich Bindungsstufe 3 nötig)

Bastler - Nach der Nebenmission „Gestohlener Schatz“ (zusätzlich Bindungsstufe 3 nötig)

Ödland-Abenteuer - Unterste Ebene in Überschwemmtes Areal in Eidos 7, nachdem ihr das Wasser abgelassen habt

Alltags-Strickkleidchen - Areal: Matrix 11

Alltags-Glücksfrosch - Areal: Matrix 11

Alltagsoutfit

Baumpfingstrose

Kybernetik-Bondage

Auf der Überholspur

Flieger - Nachdem ihr Kayas Questline beendet habt

Alltagsmatrose - Areal: Große Wüste

Schwarze Welle - Areal: Große Wüste

Feuerrot - In Eidos 7 (Bauzone)

Motivation - Areal: Eidos 9

Schwarze Rose - Raphael Space Station (Laserpuzzle)

Fotogen - Nach dem Bosskampf gegen Karakuri in der Kiste

Teddybär - Nach Abschluss der Nebenmission Spielzeuge und Erinnerungen

„Ocean Maid“ - Nachdem ihr alle 25 Fische gefangen und mit Clyde an der Oase gesprochen habt

„Prototype Planet Diving Suit“ - Bei Roxanne verfügbar, sobald ihr Spire 4 beendet habt und in Xion zurück seid

„Punkt Top“ - Areal: Eidos 9

„Orca Engineer“ - Areal: Spire 4

Schwarzes Perlmutt - Nachdem ihr alle Dosen habt

Blauer Sturm - Durch die Nebenmission Gestohlener Schatz

La Vie en Rose - Durch Nebenmission Zugangscode-Spezialist

Ravens Anzug - Nach Abschluss der Kampagne

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.