Stellar Blade: Lager für Sorgfältiger Entdecker finden

Um in Stellar Blade die Trophäe „Sorgfältiger Entdecker“ zu bekommen, müsst ihr alle vorhanden Lager im Action-Adventure aktivieren. Im Folgenden verraten wir euch, wie und wo ihr alle Lager findet.

Stellar Blade Facts

Übersicht aller Camps für Sorgfältiger Entdecker

Insgesamt gibt es in Stellar Blade 89 Lager, die ihr aktivieren müsst, um die Trophäe „Sorgfältiger Entdecker“ freizuschalten. Zuerst listen wir euch auf, wie viele Camps sich in den jeweiligen Regionen befinden:

Prolog: 0 Lager

Eidos 7: 14 Lager

14 Lager Xion: 2 Lager – am Landeplatz und vor dem Audienzzimmer

2 Lager – am Landeplatz und vor dem Audienzzimmer Ödland: 11 Lager

11 Lager Altess Levoir: 5 Lager

5 Lager Matrix 11: 11 Lager

11 Lager Große Wüste: 20 Lager – wobei sich ein Lager am Landeplatz von Matrix 11 befindet, das ihr nicht über die Open World erreichen könnt, sondern nur über den Landeplatz

20 Lager – wobei sich ein Lager am Landeplatz von Matrix 11 befindet, das ihr nicht über die Open World erreichen könnt, sondern nur über den Landeplatz Abyss Levoir: 7 Lager

7 Lager Eidos 9 – in diesen Bereich gelangt ihr nur, wenn ihr zuvor die Statusleiste von Lilly auf 100 % hochlevelt (dazu unten mehr): 6 Lager

– in diesen Bereich gelangt ihr nur, wenn ihr zuvor die Statusleiste von Lilly auf 100 % hochlevelt (dazu unten mehr): 6 Lager Spire 4: 13 Lager

Anzeige

Um ein Lager zu aktivieren, benötigt ihr immer einen Vitcoin. Eigentlich befindet sich bei fast jedem Lager ein Vitcoin, um das Camp freizuschalten. Sehr selten kann es jedoch vorkommen, meisten ins der Open World, dass sich am Lager kein Vitcoin finden lässt. Achtet also darauf, dass ihr in eurem Inventar immer welche von ihnen habt.

Anzeige

Ihr benötigt Vitcoins, um die Lager zu aktivieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Eure aktivierten Lager summieren sich über eure Spieldurchgänge. Wenn ihr Lillys Statusleiste auf 100 % gebracht habt, müsst ihr darauf achten, dass ihr in Eidos 9 alle 6 Lager aktiviert. Die restlichen Camps könnt ihr in Eure aktivierten Lager summieren sich über eure Spieldurchgänge. Wenn ihr Lillys Statusleiste auf 100 % gebracht habt, müsst ihr darauf achten, dass ihr in Eidos 9 alle 6 Lager aktiviert. Die restlichen Camps könnt ihr in New Game Plus nachholen. Bei den Lagern verhält es sich also genauso wie bei allen Dosen und den Fischen.

Ihr könnt die Statusbar von Lilly nicht manuell nachschauen. Wenn ihr alle Nebenmissionen absolviert und alle Dokumente einsammelt, erreicht die Leiste die 100 % jedoch ganz automatisch. Ihr seht sie immer oben rechts, wenn ihr eine Aktion absolviert, die die Leiste auffüllt.

Anzeige

Fundorte aller Lager in Stellar Blade

In der Großen Wüste und im Ödland zählen die Telefonkästen, die ihr als Schnellreisepunkte nutzen könnt, übrigens nicht zu den Lagern. Sie müsst ihr also nicht unbedingt aktivieren. Das folgende Video von Youtuber Horizon Gaming zeigt euch alle Fundorte der Lager:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.