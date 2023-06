Die Spiele der Diablo-Reihe sind dafür bekannt, dass ihr sie jahrelang spielen könnt. Zumindest bei den Trophäen und Achievements habt ihr aber irgendwann alles erreicht. Wir zeigen euch den Weg zu 100 Prozent.

Schritt 1: Spielt die Story-Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durch.

Spielt die Story-Kampagne auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durch. Schritt 2: Nach dem Abspann seid ihr ungefähr Level 50 und könnt den Finaldungeon abschließen um den Schwierigkeitsgrad Hölle zu erreichen.

Nach dem Abspann seid ihr ungefähr Level 50 und könnt den Finaldungeon abschließen um den Schwierigkeitsgrad Hölle zu erreichen. Schritt 3: Ab Level 70 könnt ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad Qual freispielen und auf Level 100 Über-Lilith zum Kampf herausfordern. Nahezu alle Trophäen erhaltet ihr automatisch bis ihr Level 100 erreicht habt.

Ab Level 70 könnt ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad Qual freispielen und auf Level 100 Über-Lilith zum Kampf herausfordern. Nahezu alle Trophäen erhaltet ihr automatisch bis ihr Level 100 erreicht habt. Schritt 4: Erstellt einen Hardcore-Charakter und spielt diesen bis Level 50.

Erstellt einen Hardcore-Charakter und spielt diesen bis Level 50. Schritt 5: Erstellt einen Charakter jeder Klasse um die Trophäen Kahlschlag, Gewandte Hiebe, Armee der Knochen, Nah und fern und Meister der Elemente freizuschalten.

Erhebt Euch, Champion

Freischaltbedingung: Sammle alle anderen Trophäen.

Sammle alle anderen Trophäen. Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Weltlicher Schlächter

Freischaltbedingung: Besiege einen beliebigen Weltboss.

Besiege einen beliebigen Weltboss. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 55 G

Weltbosse spawnen zufällig alle 6-8 Stunden. Die Spawn-Zeiten und Fundorte der Weltbosse könnt ihr in unserem Guide nachsehen.

Reise durch Estuar

Freischaltbedingung: Erkundet ganz Estuar.

Erkundet ganz Estuar. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75 G

Spielt zuerst die Story-Kampagne und besucht anschließend alle noch unentdeckten Gebiete auf der Weltkarte.

Neugieriger Sammler

Freischaltbedingung: Prägt 10 Gegenständen beim Okkultisten einen Aspekt aus dem Kodex der Macht ein.

Prägt 10 Gegenständen beim Okkultisten einen Aspekt aus dem Kodex der Macht ein. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75 G

Ihr schaltet den Okkultist auf Level 25 frei. Wie ihr Aspekte einprägen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wahre Beharrlichkeit

Freischaltbedingung: Erreicht Stufe 50 mit einem Hardcore-Charakter.

Erreicht Stufe 50 mit einem Hardcore-Charakter. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 75 G

Wählt den Schwierigkeitsgrad Abenteurer aus und absolviert die Kampagne. Dadurch solltet ihr ohne großes Risiko sehr nah an Level 50 herankommen. Die besten Leveling-Builds für jede Klasse findet ihr in unserer Galerie.

Hingebungsvoller Beschützer

Freischaltbedingung: Erreiche mit einem Charakter deiner Wahl Stufe 100.

Erreiche mit einem Charakter deiner Wahl Stufe 100. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100 G

In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr in Diablo 4 am schnellsten leveln könnt.

Ende der Ersten Mutter

Freischaltbedingung: Finde und Besiegt Über-Lilith.

Finde und Besiegt Über-Lilith. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: 100 G

Erreicht zuerst Level 100, bevor ich euch dem finalen Kampf gegen Lilith stellt.

Kahlschlag

Freischaltbedingung: Besiege 50 Gegner als Barbar im Berserkermodus.

Besiege 50 Gegner als Barbar im Berserkermodus. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Einige Skills des Barbaren versetzen euch in den Berserkermodus. Folgt unserem Leveling-Guide für den Barbaren, um die passenden Skills auszuwählen.

Gewandte Hiebe

Freischaltbedingung: Besiege als Druide 50 Gegner in Werbärgestalt und 50 Gegner in Werwolfgestalt.

Besiege als Druide 50 Gegner in Werbärgestalt und 50 Gegner in Werwolfgestalt. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Armee der Knochen

Freischaltbedingung: Rufe als Totenbeschwörer 100 Skelettmagier oder Skelettkrieger herbei.

Rufe als Totenbeschwörer 100 Skelettmagier oder Skelettkrieger herbei. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Nah und fern

Freischaltbedingung: Besiege als Jäger 50 Gegner in Nahkampfreichweite und 50 Gegner aus der Ferne.

Besiege als Jäger 50 Gegner in Nahkampfreichweite und 50 Gegner aus der Ferne. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Meister der Elemente

Freischaltbedingung: Tötet als Zauberer 100 Gegner mit Feuer-, Frost- oder Blitzschaden.

Tötet als Zauberer 100 Gegner mit Feuer-, Frost- oder Blitzschaden. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 25 G

Praktische Handarbeiten

Freischaltbedingung: Stelle ein beliebiges Elixier und ein beliebiges Räucherwerk her.

Stelle ein beliebiges Elixier und ein beliebiges Räucherwerk her. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 20 G

Besucht zum Herstellen von Elixieren und Räucherwerk den Alchemisten.

Wirksame Veränderungen

Freischaltbedingung: Verbessere ein Rüstungsteil, einen Schmuckstück und eine Waffe (Aufwerten).

Verbessere ein Rüstungsteil, einen Schmuckstück und eine Waffe (Aufwerten). Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 20 G

Waffen und Rüstungen könnt ihr beim Schmied aufwerten. Ab Level 20 schaltet ihr außerdem den Juwelenschmied frei, der eure Schmuckstücke aufwerten kann.

Lebende Albträume

Freischaltbedingung: Schließe einen heiligen Alptraum Dungeon und einen Alptraumdungeon der Ahnen ab.

Schließe einen heiligen Alptraum Dungeon und einen Alptraumdungeon der Ahnen ab. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 20 G

Gezeitenwende

Freischaltbedingung: Finde und sammle 1.000 Anomale Glut in Höllenflut-Zonen.

Finde und sammle 1.000 Anomale Glut in Höllenflut-Zonen. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50 G

Chaotisches Geflüster

Freischaltbedingung: Finde und Öffne 10 Truhen des Chaos vom Flüsternden Baum.

Finde und Öffne 10 Truhen des Chaos vom Flüsternden Baum. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50 G

Erste Hilfe

Freischaltbedingung: Verbessere deinen Heiltrank auf die maximale Stufe.

Verbessere deinen Heiltrank auf die maximale Stufe. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50 G

Kampfmeister

Freischaltbedingung: Erziele 5 PvP-Kills.

Erziele 5 PvP-Kills. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: 50 G

Emanzipation

Freischaltbedingung: Spiele die Kampagne und schließe sie erfolgreich ab.

Spiele die Kampagne und schließe sie erfolgreich ab. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Passionierter Beschützer

Freischaltbedingung: Erreiche Level 50 mit einem beliebigen Charakter.

Erreiche Level 50 mit einem beliebigen Charakter. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Die besten Leveling-Guides für jede Klasse findet ihr in unserer Galerie.

Legionentöter

Freischaltbedingung: Tötet 666 Dämonen, Gefallene oder Ziegenmenschen.

Tötet 666 Dämonen, Gefallene oder Ziegenmenschen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Unschädliche Untote

Freischaltbedingung: Tötet 666 Geister, Skelette oder Zombies.

Tötet 666 Geister, Skelette oder Zombies. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Kammerjäger

Freischaltbedingung: Tötet 666 Schlangen und Spinnen.

Tötet 666 Schlangen und Spinnen. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Verwandelte

Freischaltbedingung: Töte 666 Ertrunkene, Vampire oder Werwölfe

Töte 666 Ertrunkene, Vampire oder Werwölfe Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: 15 G

Gepeinigte Seelen