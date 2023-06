Aspekte einzuprägen und zu extrahieren ist gerade im späteren Spielverlauf von großer Bedeutung. Was es mit diesen Aspekten auf sich hat und wie ihr der Tätigkeit nachkommt, erfahrt ihr hier.

Diablo 4 Facts

Legendäre Gegenstände verfügen in Diablo 4 über Aspekte. Dabei handelt es sich um klassenspezifische Eigenschaften, die sich durch ihren Effekt von "gewöhnlichen" Affixen unterscheiden. Sie können beispielsweise durch die Verwendung einer bestimmten Fertigkeit ausgelöst werden und bieten meist starke Vorteile, weshalb es sich bezahlt machen kann, legendäre Gegenstände aufzuheben, um ihre Aspekte später zu extrahieren und einem anderen Gegenstand einzuprägen.

Aspekte extrahieren in Diablo 4

Aspekte heben sich in den Details eines Legendären Items durch ihre orangefarbene Schrift hervor. Könnt ihr mit dem legendären Gegenstand nichts mehr anfangen, wollt allerdings seinen Aspekt nicht verlieren, gibt es eine Möglichkeit, ihn auf einen anderen Gegenstand zu übertragen.

Dieser Aspekt wird durch den Einsatz einer Fertigkeit ausgelöst. (© Screenshot GIGA)

Besucht dazu einen Okkultisten und wählt die Option "Aspekt extrahieren" aus. Fügt hier ein legendäres Item ein, dessen Aspekt ihr bewahren wollt. Ihr seht in der Aspektvorschau genau, was ihr nach der Extraktion erhaltet. Wichtiger noch: Ihr seht die Gegenstandstypen, in die sich der Aspekt später einprägen lässt. Wenn hier beispielsweise nur die "Einhandwaffe" angegeben ist, könnt ihr den Aspekt nach der Extraktion in keinem anderen Gegenstandstyp einprägen.

Achtung: Der Vorgang kostet euch nicht nur jede Menge Gold, er zerstört außerdem den legendären Gegenstand. Ihr solltet euch also genau überlegen, ob ihr das Item nicht doch noch für andere Zwecke benötigt. Obendrein lässt sich der Aspekt nur ein einziges Mal in ein Item einprägen.

Nach der Extraktion findet ihr den Aspekt in eurem Inventar unter dem Reiter "Aspekte" vor. Ihr müsst ihn nicht sofort in einen Gegenstand einprägen, sondern könnt ihn auch dann verwenden, wenn ihr den richtigen Gegenstand dafür gefunden habt.

Aspekte einprägen

Ihr könnt einen Aspekt aus dem Kodex der Macht oder aus einem legendären Item einprägen. (© Screenshot GIGA)

Beim Einprägen von Aspekten wird der legendäre Effekt auf ein seltenes oder legendäres Item eurer Wahl übertragen. Jeder Gegenstand kann allerdings immer nur über einen einzigen Aspekt verfügen. Prägt ihr den Aspekt in eine Waffe ein, die bereits einen Aspekt hat, geht der alte Effekt verloren und wird durch den neuen Effekt ersetzt.

Ein wenig anders verhält es sich mit Aspekten, die im Kodex der Macht gespeichert werden. Derlei Aspekte erhaltet ihr durch den Abschluss von Dungeons in ganz Sanktuario. Diese Effekte können klassenspezifisch oder klassenlos sein. Letztere sind also auf Gegenstände aller Charakterklassen anwendbar, womit sie natürlich auch Account-weit gelten. Nach der einmaligen Freischaltung eines solchen Aspekts, besitzt ihr ihn also für sämtliche Charaktere eures Accounts. Obendrein können "Kodex der Macht"-Aspekte unbegrenzt oft eingeprägt werden, ohne dabei zu Bruch zu gehen.

Die Einprägung kostet euch in der Regel weniger Gold als die Extraktion, allerdings ist sie mit Materialkosten verbunden, die sich je nach Gegenstand, in den sie eingeprägt werden soll, unterscheiden.

Da einige Aspekte für all eure Charaktere verfügbar sind, ist es wichtig zu wissen, welcher Build sich für eure jeweilige Klasse eignet. Wir haben ein paar Beispiele für euch:

