Der Totenbeschwörer in Diablo 4 kann eine ganze Armee untoter Begleiter beschwören, etwa Skelettkrieger und Skelettmagier. Zu seinem Arsenal gehört auch ein Golem, allerdings ist dieser nicht von Anfang an verfügbar. Wir sagen euch, wie ihr den Begleiter freischalten und nutzen könnt.

Diablo 4 Facts

In Diablo 4 müsst ihr als Nekromant zwei Bedingen erfüllen, um den Golem freizuschalten. Zuerst müsst ihr Level 25 erreichen. Dadurch schaltet ihr automatisch die Vorrangige Quest „Totenbeschwörer: Ruf der Unterwelt“ frei. Sobald ihr diese absolviert habt, steht euch der Golem zur Verfügung. Wie ihr mit dem Totenbeschwörer Level 25 am einfachsten erreicht, erfahrt ihr in unserem Build-Guide.

„Ruf der Unterwelt“ lösen

Nachdem ihr Level 25 erreicht habt, wird die Quest automatisch eurem Journal hinzugefügt. Ihr findet sie im Reiter Vorranginge Quests. Verfolgt die Quests, um euer Ziel auf der Karte zu markieren.

Ihr müsst am Schrein von Rathma beten, den ihr nordwestlich des Dorfes Menestad findet. Solltet ihr diesen Wegpunkt noch nicht besitzen, könnt ihr alternativ auch von Kyovashad aus nach Nordwesten reisen.

Reist von Menestad nach Nordwesten, um den Schrein von Rathma zu erreichen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Am Schrein angekommen führt ihr ein kurzes Gespräch mit Maltorius. Anschließend müsst ihr im blau markierten Bereich solange Gegner besiegen, bis ihr 12 Ungebrochene Knochen gesammelt habt. Aus diesen Knochen werdet ihr im nächsten Schritt euren Golem formen.

Reist weiter zur Höhle mit dem abscheulichen Artefakt. Diese wird automatisch auf eurer Karte markiert, sobald ihr die 12 Ungebrochenen Knochen gefunden habt. Die Höhle befindet sich südwestlichen von Menestad beziehungsweise nordwestlich von Kyovashad.

Betretet die Bitterhöhle und öffnet das Seelengefäß. Daraufhin wird ein Event gestartet, in dem ihr solange Monster besiegt, bis das Seelengefäß vollständig gefüllt ist. Sprecht anschließend ein letztes Mal mit Maltorius, um die Quest abzuschließen. Zur Belohnung erhaltet ihr den Golem und ein seltenes Amulett.

Den Golem beschwören und befehligen

Obwohl ihr den Golem freigeschaltet habt, kämpft dieser nicht automatisch an eurer Seite. Ihr müsst den Golem zunächst eurer Skill-Leiste hinzufügen, um ihn zu beschwören. Drückt dazu die S-Taste auf dem PC oder L3/LS auf dem Controller. Dadurch öffnet sich eine Übersicht all eurer Fertigkeiten. Die neu erlernte Golem-Beschwörung befindet sich in der untersten Zeile. Weist diese einfach einem Slot auf eurer Skill-Leiste zu und der Golem wird beschworen.

Euer Golem wird erst beschworen, wenn ihr ihn eurer Skill-Leiste hinzufügt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aktiviert ihr den Golem-Skill manuell, so verspottet er die anvisierten Gegner im Umkreis, er kann also hervorragend für euch tanken. Denkt außerdem daran, euren Golem im Buch der Toten zu spezialisieren. Stirbt euer Golem, so könnt ihr ihn nicht ohne Weiteres neu beschwören. Stattdessen steht er nach 20 Sekunden Wartezeit automatisch wieder auf.