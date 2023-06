Wenn ihr schnell das Maximallevel von Diablo 4 erreichen wollt, seid ihr hier richtig. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr am schnellsten XP farmen könnt.

Diablo 4 ist ein harter Brocken, der euch bis zum Maximallevel gerne über 100 Stunden beschäftigen kann. Wollt ihr euch nicht so viel Zeit lassen und schnellstmöglich das höchste Level erreichen, braucht es Aktivitäten, die ordentlich Erfahrungspunkte abwerfen und das wenn möglich in kurzer Zeit. Glücklicherweise müsst ihr dafür nicht immer dasselbe tun. Stattdessen teilt sich das Farmen von XP in mehrere große Bereiche. Welche das sind, erfahrt ihr im Folgenden.

Hauptstory abschließen

Zu Beginn solltet ihr mit eurem neu erstellten Charakter direkt die Hauptgeschichte durchspielen. Diese teilt sich in sechs Akte und beschäftigt euch gut 15 bis 20 Stunden. Wie viel Umfang Diablo 4 generell bietet, erfahrt ihr hier. Aber noch bevor ihr euch direkt ins Geschehen stürzt, habt ihr die Wahl, auf welcher Weltstufe ihr spielen wollt.

Weltstufe 1: Abenteurer bringt keine nennenswerten Vorteile mit sich.

bringt keine nennenswerten Vorteile mit sich. Weltstufe 2: Veteran verspricht größere Herausforderungen und bietet im Ausgleich dafür 20 Prozent mehr Erfahrung und 15 Prozent mehr Gold.

Obwohl der zusätzliche XP-Gewinn vielversprechend klingt, raten wir Neulingen und all jenen, die mit ihrem ersten Charakter in Sanktuario starten, Weltstufe 1 auszuwählen.

Der Grund dafür liegt im Schwierigkeitsgrad. In Weltstufe 2 benötigt ihr deutlich mehr Zeit Gegner und vor allem Bosse zu besiegen, weil diese nicht nur härter zuschlagen, sondern auch über mehr Lebenspunkte verfügen. Ihr kommt einfacher und deutlich schneller durch die Akte der Story-Quests, wenn ihr auf Weltstufe 1 spielt.

Worauf solltet ihr achten? Wir raten euch, fast ausschließlich Story-Missionen abzuschließen und Nebenquests links liegen zu lassen, es sei denn, sie lassen sich direkt auf dem Weg erledigen. Sollten sich auf euren Pfaden Weltereignisse öffnen, könnt ihr diese absolvieren. Lohnenswert ist auch das Besiegen von Elite-Gegnern, weil diese deutlich mehr XP abwerfen als gewöhnliche Mobs.

Flüsternder Baum: Totengeflüster-Events

Der Flüsternde Baum bietet euch Belohnungen. (© Screenshot GIGA)

Nachdem ihr die Story abgeschlossen habt, wird euch eine neue Spielmechanik vorgestellt. Von nun an könnt ihr das sogenannte Totengeflüster-Event besuchen, um Grausige Gaben zu sammeln. Die Regionen, in denen die Gaben gesammelt werden, variieren und sind mit neuen Aufgaben gefüllt. Habt ihr zehn Gaben zusammen, könnt ihr sie dem Flüsternden Baum übergeben, um im Ausgleich jede Menge Erfahrungspunkte und eine Truhe mit Ausrüstungsgegenständen zu erhalten.

Die gewinnbringendsten Aufgaben innerhalb der Events sind die Dungeons, weil diese in der Regel viele Elitegegner aufweisen und sie die meisten Grausigen Gaben abwerfen. Beim erstmaligen Abschluss eines Dungeons schaltet ihr außerdem wichtige Aspekte für den Kodex der Macht frei.

Tipp: Zwar lassen sich durch Nebenquests nicht allzu viele Erfahrungspunkte gewinnen, allerdings solltet ihr einige davon absolvieren, um euer Ansehen in den Zonen zu steigern und damit die Anzahl eurer Heiltränke zu erhöhen. Das ist wichtig, weil ihr euch andernfalls bei späteren Herausforderungen die Zähne ausbeißen könntet.

Beim Alchemisten könnt ihr übrigens Elixiere herstellen, die euch einen zusätzlichen Erfahrungsgewinn von 5% für einen Zeitraum von 30 Minuten sichern. Damit kommt ihr noch etwas schneller auf Stufe 50 – ein wichtiger Meilenstein, weil ihr mit dieser Stufe einen neuen Schwierigkeitsgrad freischaltet.

Finaldungeon "Kathedrale des Lichts" abschließen

Es kann nicht schaden, mit Stufe 50 oder etwas früher in die zweite Weltstufe zu wechseln und auf diesem Schwierigkeitsgrad den einen oder anderen Dungeon abzuschließen. So seht ihr, wie gut ihr auf den ersten Finaldungeon "Kathedrale des Lichts" in Kyovashad vorbereitet seid. Diesen Dungeon müsst ihr knacken, um Weltstufe 3 freizuschalten (ein äußerst wichtiger Schritt, wenn ihr schnell leveln wollt).

Allerdings ist die Kathedrale des Lichts eine wirklich knackige Herausforderung, wenn ihr sie alleine versuchen wollt. Euer Build muss einigermaßen ausgereift sein und eure Ausrüstung sollte vorwiegend aus legendären Gegenständen bestehen, damit ihr nützliche Aspekte mit in den Kampf nehmt. Die besten Builds für alle Klassen findet ihr in diesem Guide. Außerdem solltet ihr vor dem Versuch über die maximale Anzahl an Heiltränken verfügen und sie aufwerten.

Die besten Dungeons

Sobald ihr den ersten Finaldungeon "Kathedrale des Lichts" abgeschlossen habt, könnt ihr auf Weltstufe 3: Alptraum wechseln. Auf diesem Schwierigkeitsgrad erhaltet ihr 100% mehr Erfahrung und 15% mehr Gold. Der schnellste Weg zum Maximallevel führt über den Abschluss von weiteren Dungeons. Allerdings unterscheiden sich diese nicht nur im Hinblick auf ihre Größe, sondern auch in ihrem Gegneraufkommen.

Diese drei Dungeons sind eine Empfehlung wert. (© Screenshot GIGA)

Folgende Dungeons sind eine Empfehlung wert:

Niedergang des Champions: Im Osten von "Die Ungezähmten Hänge" in der Trockensteppe (Einzelspieler). Anicas Anspruch: Im Zersplitterten Gipfel östlich der Stadt Kyovashad im Gebiet Malnok (Einzelspieler). Die Ruinen von Eridu: Im Giftmoor von Hawezar (Gruppe).

Kleine Dungeons mit hohem Aufkommen von Elite-Gegnern, wie Anicas Anspruch oder Niedergang des Champions, ermöglichen euch viele Erfahrungspunkte in kurzer Zeit. Die Ruinen von Eridu im Giftmoor von Hawezar sind hingegen eine Empfehlung für mehrere Spieler wert, weil sie prima Möglichkeiten bieten sich aufzuteilen und den Dungeon dadurch schneller zu absolvieren. Generell ist das Spielen in der Gruppe für den XP-Gewinn förderlich: Ihr erhaltet 10% Extra-Erfahrungspunkte, wenn sich euch andere Spieler anschließen.

So levelt ihr bis Level 70. Dann habt ihr die Gelegenheit Weltstufe 4: Qual freizuschalten. Jedoch müsst ihr zuerst den Finaldungeon "Zerfallener Tempel" abschließen, der sich in der nordöstlichen Trockensteppe auffinden lässt. Habt ihr auch das geschafft, steigert den Schwierigkeitsgrad und wiederholt die Dungeons, sowie die Totengeflüster-Events, bis ihr das Maximallevel erreicht habt.