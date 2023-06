Wie hoch die Levelgrenze in Diablo 4 ist und wie viele Punkte ihr schließlich in den Skilltree und das Paragon-System investieren könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo 4 Facts

Da schlachtet ihr euch in Diablo 4 durch Horden von Dämonen, steigt Level für Level auf und fragt euch langsam, wann ihr denn das Max Level erreicht habt? Oder wollt ihr euren Charakter mit dem perfekten Build ausstatten, wodurch das Wissen über die maximale Anzahl an Fertigkeiten- und Paragon-Punkten einfach unabdingbar ist? Wir liefern euch die Antworten im Folgenden.

Max Level in Diablo 4

Kurz und bündig: Das Ende der Fahnenstange erreicht euer Held in Diablo 4 mit Level 100. Bis dahin ist es ein weiter Weg, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass die riesige Spielwelt Sanktuario allerhand für euch bereithält. Allerdings werdet ihr bis zum Level Cap nicht nur Fertigkeitspunkte, sondern auch Paragon-Punkte sammeln. Und so funktioniert das Ganze:

Mit dem Erreichen von Level 50 stehen eurem Charakter insgesamt 48 Fertigkeitspunkte zur Verfügung. Durch das Steigern eures Ansehens in allen fünf Regionen der Spielwelt könnt ihr außerdem weitere 10 Fertigkeitspunkte freischalten, die euren Skilltree ausschmücken dürfen. Damit beläuft sich die Gesamtanzahl an Fertigkeitspunkten auf 58.

Tipp: Die 10 Punkte, die ihr durch euer Ansehen in den Regionen erhaltet, sind besonders wichtig, wenn ihr mehr als nur einen Charakter spielen wollt, weil sie Account-weit gelten. Bedeutet: Jeder neue Charakter erhält diese Fertigkeitspunkte, ohne erneut das Ansehen in den Regionen steigern zu müssen.

Ab Charakterstufe 50 ändert sich das bisher bekannte Level-System. Ihr bekommt nicht länger einen Fertigkeitspunkt pro Levelaufstieg, sondern vier Paragon-Punkte. Mit dem Erreichen von Level 100 nennt ihr also insgesamt 200 Paragon-Punkte euer Eigen. Allerdings habt ihr auch damit noch nicht alles erreicht.

Durch die Maximierung eures Ansehens in einer Region erhaltet ihr nämlich weitere vier Paragon-Punkte. Fünf Regionen bedeuten damit weitere 20 Punkte, die ihr in das Paragon-System investieren könnt. Zu guter Letzt sind auf der Weltkarte auch noch vier Altäre von Lilith versteckt, die ebenfalls einen Punkt springen lassen. Die Gesamtanzahl der Paragon-Punkte beläuft sich also auf 224.