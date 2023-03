Auch der Barbar ist in DIablo 4 wieder mit von der Partie und kann im neusten Serienteil gleich vier Waffen auf einmal tragen. Wir sagen euch, mit welchen Skills ihr die Klasse zum Spielbeginn besonders gut leveln könnt.

Egal ob Wirbelwind, Sprungangriffe oder Raserei, der Barbar hat in DIablo eine langjährige Tradition den Höllen der Horde das Fürchten zu lehren. Auch in Diablo 4 steht die Klasse wieder zur Auswahl und kann in der Beta-Phase bis Level 25 gespielt werden.

Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren. Der Fokus liegt dabei auf der Fähigkeit Wirbelwind. Scheut euch aber nicht davor, unterschiedliche Skills des Barbaren auszuprobieren und euren ganz eigenen Spielstil zu entwickeln. Schließlich ist die Beta dazu da, das Spiel ohne langfristige Konsequenzen auszutesten.

Die offene Beta von Diablo 4 findet vom 24. bis 26. März 2023 statt. Allerdings gibt es vom 17. bis 19. März zusätzlich eine geschlossene Beta-Phase, die exklusiv für Vorbesteller zugänglich ist.

Der Barbar in Diablo 4: Level 1 bis 25

In der Beta könnt ihr maximal Level 25 erreichen, allerdings erhaltet ihr bereits auf Level 20 ein süßes Wolfsbaby als kosmetische Belohnung. Mit den folgenden Fähigkeiten solltet ihr dabei keine Schwierigkeiten haben.

Level Fähigkeit 2 Flay 3 Enhanced Flay

Flay: Da ihr euren Primärskill Wirbelwind erst auf Level 4 erhaltet, müsst ihr die ersten Level mit Flay bestreiten. Der Skill schwächt eure Gegner und lässt sie zusätzlich bluten. Der Skill füllt außerdem eure Wut.

Level Fähigkeit 4 Whirlwind 5 Enhanced Whirlwind 6 Violent Whirlwind 7 Battle Flay

Whirlwind: Wirbelwind ist perfekt gegen Gegnergruppen und Bosse gleichermaßen. Sammelt zunächst Wut mit Flay um loszuwirbeln. Habt ihr die Fähigkeit Enhanced Whirlwind freigeschaltet, regeneriert ihr auch auf diesem Weg eure Wut.

Level Fähigkeit 8 Rallying Cry 9 Enhanced Rallying Cry 10 Tactical Rallying Cry 11 Whirlwind 12 Whirlwind 13 Leap 14 War Cry 15 Enhanced Leap 16 Power Leap 17 Whirlwind

Rallying Cry: Die Fähigkeit erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und regeneriert eure Wut.

Leap: Damit könnt ihr euch im und außerhalb des Kampfes leicht neu positionieren. Beachtet, dass ihr auch über Wände springen könnt.

Level Fähigkeit 18 Death Blow 19 Enhanced Death Blow 20 Fighter's Death Blow 21 Whirlwind 22 Booming Voice 23 Booming Voice 24 Booming Voice

Death Blow: Achtet auf das richtige Timing. Tötet ihr einen Gegner mit Death Blow, erhaltet ihr einen starken Buff. Allerdings hat der Skill einen langen Cooldown. Schwächt eure Gegner also zunächst mit Whirlwind und gebt ihnen mit Death Blow den Rest.

Booming Voice: Damit verlängert ihr die Dauer von Rallying Cry.

Level Fähigkeit 25 Call of the Ancients

Call of the Ancients: Damit beschwört ihr mehrere geisterhafte Kämpfer, die euch vorübergehend zur Seite stehen. Entfernt War Cry aus eurer Skill Bar, um Platz für Call of the Ancients zu haben.

Die genannten Skill-Empfehlungen stammen von maxroll. Im englischsprachigen Video von Raxxanterax findet ihr eine noch genauere Erklärung der Fähigkeiten und ihrer Synergien.

