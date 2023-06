Bereits 1997 konntet ihr im ersten Diablo die Jägerin spielen. In Diablo 4 feiert die Klasse ihre Rückkehr. Wir sagen euch, mit welchen Skills ihr die Klasse zum Spielbeginn besonders gut leveln könnt.

In Diablo 4 erhaltet ihr für jeden Levelaufstieg einen Fertigkeitspunkt, den ihr in den umfangreichen Fertigkeitsbaum investieren könnt. Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren. Diese erklärt euch Level für Level, welchen Skill ihr als nächstes auswählen sollt, um das Maximum aus eurem Charakter herauszuholen.

Leveling-Build des Jägers mit Pulverisieren: Skills von Level 1 bis 50

Level Skill 2 Einstich 3 Verbesserter Einstich 4 Schraubenklingen 5 Verbesserte Schraubenklingen 6 Weiterentwickelte Schraubenklingen 7 Fundamentaler Einstich 8 Preschen 9 Schattenschritt 10 Schraubenklingen 11 Schraubenklingen 12 Schraubenklingen 13 Dunkler Schleier 14 Verbesserter Dunkler Schleier 15 Zerrüttender Dunkler Schleier 16 Giftfalle 17 Verbesserte Giftfalle 18 Schraubenklingen 19 Verbesserter Schattenschritt 20 Methodischer Schattenschritt 21 Ausnutzen 22 Ausnutzen 23 Ausnutzen 24 Zäh 25 Anregung 26 Anregung 27 Anregung 28 Adrenalinrausch 29 Hast 30 Hast 31 Hast 32 Fallenbeherrschung 33 Fallenbeherrschung 34 Fallenbeherrschung 35 Schwung 36 Erschütterung 37 Erschütterung 38 Erschütterung 39 Labende Schläge 40 Labende Schläge 41 Labende Schläge 42 Tödliches Gift 43 Alchemistischer Vorteil 44 Schwächende Toxine 45 Schwächende Toxine 46 Schwächende Toxine 47 Waffenbeherrschung 48 Waffenbeherrschung 49 Waffenbeherrschung

Durch das Erkunden der Weltkarte und dem Absolvieren von Nebenaufgaben erhaltet ihr Ansehen, wodurch ihr insgesamt zehn weitere Skillpunkte freischaltet. Investiert diese in die folgenden Fähigkeiten.

Ansehen Skill 1 Verbessertes Preschen 2 Diszipliniertes Stürmen 3 Stotterschritt 4 Stotterschritt 5 Stotterschritt 6 Bösartigkeit 7 Bösartigkeit 8 Bösartigkeit 9 Preschen 10 Preschen

Leveling-Build für den Jäger in Diablo 4: Items

Euer Build wird umso stärker, sobald ihr ihn mit den richtigen legendären Aspekten ausstattet. Folgende Aspekte passen perfekt zum Jäger mit Schraubenklingen: