Diablo 4 hat einen guten Mittelweg gefunden, euch eure Skillpunkte flexibel neu verteilen zu lassen und eurer Entscheidung trotzdem Gewicht zu verleihen. Wir zeigen euch, wie ihr euren Charakter problemlos umskillen könnt.

In Diablo 2 waren Respecs so selten, dass ihr für jeden Missclick bestraft wurdet und am besten einen neuen Charakter anfangen musstet. In Diablo 3 hingegen konntet ihr ohne jegliche Einschränkungen jederzeit euren Build ändern, völlig ohne Kosten. Keines der beiden Systeme war perfekt, Diablo 4 geht daher einen deutlich eleganteren Mittelweg.

Skillpunkte einzeln zurücksetzen

Habt ihr einen neuen Charakter angelegt und euch im Skilltree verklickt? Oder wollt ihr einfach eine neue Fertigkeit ausprobieren ohne euch final festlegen zu wollen? Dann könnt ihr einzelne Skillpunkte ganz einfach per Rechtsklick wieder entfernen.

Per Rechtsklick könnt ihr für nur wenig Gold einzeln vergebene Fertigkeitspunkte wieder zurückerstatten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für jeden Punkt wird dabei ein nahezu symbolischer Preis von wenigen Goldstücken fällig, der so gering ausfällt, dass er geradewegs dazu einlädt, mit verschiedenen Skills zu experimentieren.

Alle Fertigkeitspunkte auf einmal zurücksetzen

Wollt ihr im Endgame hingegen euren kompletten Build wechseln, könnt ihr mit einen Klick auf den Button Alle erstatten sämtliche Fertigkeitspunkte auf einmal zurücksetzen. Dazu zählen auch alle Paragonpunkte jenseits von Level 50. Bei hochstufigen Charakteren kann das Umskillen also entsprechend teuer werden.

Für deutlich mehr Gold könnt ihr auch alle Skillpunkte auf einmal zurücksetzen. Im Endgame fällt das natürlich deutlich teurer aus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unbezahlbar ist das Umskillen natürlich nicht, es soll aber vermieden werden, dass ihr erst im Endgame damit anfangt, wild mit verschiedenen Fertigkeiten zu experimentieren oder ohne Weiteres euren kompletten Build zu ändern. Im besten Fall tobt ihr euch also in der Kampagne mit den unterschiedlichen Skill-Kombinationen aus und bleibt im Endgame dem Spielstil treu, der euch am meisten Spaß gemacht hat.

