In Diablo 4 könnt ihr nicht nur seltene Items sammeln, sondern auch die überall auf der Weltkarte verstecken Altäre von Lilith finden. Insgesamt sind 160 Altäre in Sanktuario versteckt, die euch unterschiedliche Boni spendieren. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Wenn ihr etwas Abwechslung von der Jagd nach Monstern in Diablo 4 sucht, dann könnt ihr die Augen nach den 160 Altären von Lilith offenhalten. Diese sind gern in Nischen abseits des Weges versteckt. Sie können also leicht verpasst werden, wenn ihr auf euren Quests stur dem Weg von A nach B folgt. Mit den unten aufgeführten Fundorten sollte euch die Suche aber nicht schwerfallen.

Zersplitterte Gipfel: Alle Fundorte der Altäre von Lilith

Im Zersplitterten Gipfel könnt ihr 28 Mal einen Altar von Lilith finden.

Diablo 4: Fundorte aller 28 Altäre von Lilith im Zersplitterten Gipfel.

Scosglen: Alle Fundorte der Altäre von Lilith

In Scosglen warten 34 Lilith-Statuen darauf, von euch entdeckt zu werden.

Diablo 4: Fundorte aller 34 Altäre von Lilith in Scosglen.

Trockensteppe: Alle Fundorte der Altäre von Lilith

Ganze 33 Altäre von Lilith sind in der Trockensteppe verteilt.

Diablo 4: Fundorte aller 33 Altäre von Lilith in der Tockensteppe.

Kehjistan: Alle Fundorte der Altäre von Lilith

Auch in Kehjisten ist der Altar von Lilith 31 Mal zu finden.

Diablo 4: Fundorte aller 31 Altäre von Lilith in Kehjistan.

Hawezar: Alle Fundorte der Altäre von Lilith

In Hawezar findet ihr die letzten 34 Altäre von Lilith.

Diablo 4: Fundorte aller 34 Altäre von Lilith in Hawezar.

Altar von Lilith: Alle Belohnungen

Findet ihr einen Altar, werdet ihr mit einigen minimalen Boni auf eure Attribute belohnt. Einzeln betrachtet fallen diese nicht groß aus, findet ihr jedoch alle 160 Altäre, summieren sich diese zu einer spürbaren Steigerung eurer Werte. Darüber hinaus winken euch für jeden gefunden Altar Erfahrungspunkte und Ansehen.

Spätestens im Endgame solltet ihr euch also auf die Suche nach allen 160 Altären begeben, um das Maximum aus euren Charakteren herauszuholen.

Folgende Werte erhaltet ihr für das Finden aller 160 Altäre von Lilith:

Paragon-Punkte: 4

Maximale Raunende Obolusse: 100

Stärke: 68

Intelligenz: 68

Willenskraft: 68

Geschicklichkeit: 68

