Last Epoch: Diablo-Konkurrent schaltet Steam-Server ab – das müsst ihr beachten

Last Epoch steht nach der Early-Access-Phase kurz vor dem offiziellen Release. Deshalb werden jetzt auch die Steam-Server abgeschaltet – wir sagen euch, was es dabei zu beachten gibt.

Last Epoch: Server gehen für 24 Stunden offline

Am 21. Februar 2024 geht der extrem beliebte Diablo-Konkurrent Last Epoch in den vollen Release, nach einer längeren Early-Access-Phase. 24 Stunden vor dem Release wurden daher Wartungsarbeiten angekündigt, weswegen ab dem 20. Februar um 18 Uhr die Server auf Steam abgeschaltet werden. Online gehen sollen die Server dann wieder 18 Uhr am Folgetag – zum Release. Es kann jedoch damit gerechnet werden, dass nicht alles um Punkt 18 Uhr wie am Schnürchen läuft.

Während die Server offline sind, könnt ihr euch nicht im Spiel einloggen. Solltet ihr allerdings heute um 18 Uhr in einer Offline-Session in Last Epoch unterwegs sein, so wird euer Spiel nicht unterbrochen, wie der Entwickler im offiziellen Forum verrät. Neu einloggen könnt ihr euch aber weder im Offline- noch im Online-Modus während der Wartungsarbeiten.

Warum Last Epoch gerade von allen gespielt wird: Last Epoch wird in den Kommentaren zum Spiel auf Steam größtenteils mit Diablo verglichen und soll den Blockbuster in nahezu allen Dingen übertreffen. Euch erwartet bei Last Epoch also ein Action-Rollenspiel mit Hack-and-Slash-Elementen, einer tiefen Charakteranpassung und einem komplexen Level-System.

Ihr habt noch nie etwas von Last Epoch gehört? Dann wird es Zeit:

Last Epoch: Offizieller Launch-Trailer | Echoes from the Void

Release von Last Epoch: Ansturm auf Steam erwartet

Momentan befindet sich Last Epoch auf dem zweiten Platz der Steam-Bestseller (Spiel auf Steam ansehen). Mit einer Bewertung von „sehr positiv“ konnte das Spiel bereits im Early Access punkten – der volle Release nun soll es vervollständigen und zwar mit jeder Menge Verbesserungen und neuen Features, die sich von der Community gewünscht wurden. Lest die kompletten Patch-Notes für die Version 1.0 im offiziellen Last-Epoch-Forum.

Da Last Epoch bereits seit Wochen die Steam-Charts in Atem hält, erwartet die Community für den vollen Release einen richtigen Ansturm an neuen Spielern (Quelle: Reddit). Das könnte natürlich auch die Server lahmlegen, je nachdem, wie viele neue Spieler tatsächlich erscheinen.