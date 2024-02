Nach starkem Steam-Release: Beliebter Survival-Tipp erobert die Xbox-Charts

Knapp ein Jahr nach seinem Early-Access-Release auf Steam ist der Survival-Tipp Smalland: Survive the Wilds jetzt auch auf der Xbox verfügbar – und wirbelt zum Release direkt die Bestseller-Charts durcheinander.

Smalland: Survive the Wilds konnte sich im März 2023 direkt zum Start seiner Early-Access-Phase auf Steam eine begeisterte Community aufbauen – mit einer sehr positiven Wertung nach über 4.900 abgegebenen Spielerstimmen hat das Survival-Game auf dem PC ganz klar einen guten Eindruck hinterlassen. Seit dem 15. Februar 2024 ist es nun aus dem Early Access raus und auch auf der Xbox gelandet, wo die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird.

Smalland: Survive the Wilds überzeugt auch auf der Xbox

In Smalland: Survive the Wilds müsst ihr als Winzling in einer gigantischen Welt bestehen – wie ihr es zum Beispiel auch aus dem Xbox-Hit Grounded kennt, seht ihr euch in der Wildnis überdimensionierten Insekten gegenüber, die euch auf dem Speisezettel haben. Um in dieser Welt zu überleben, müsst ihr euch auf die Suche nach Ressourcen machen, eine Basis zusammenzimmern sowie Rüstungen und Waffen bauen. Es steht euch frei, die Herausforderungen alleine zu bewältigen oder mit bis zu 9 Freunden zusammenzuarbeiten.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Smalland: Survive the Wilds an:

Smalland: Survive the Wilds – Release-Trailer

Im Xbox-Store hat Smalland: Survive the Wilds derzeit noch nicht genug Spielerrezensionen für eine durchschnittliche Wertung, doch die ersten abgegebenen Stimmen fallen mehrheitlich positiv aus. Falls ihr Lust auf das Survival-Abenteuer habt, könnt es euch bis zum 17. März noch für 29,74 Euro statt 34,99 Euro sichern (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Charts: Neuer Survival-Tipp klettert in die Bestseller-Liste

Kurz nach dem Release hat sich Smalland: Survive the Wilds den neunten Platz in den Xbox-Charts ergattert – und kann somit seinen starken Early-Access-Start auf Steam wiederholen. Zwar reicht es nicht ganz für den Spitzenplatz, den sich das ebenfalls neu erschienene Remaster der Tomb-Raider-Trilogie gekrallt hat, aber immerhin können Hits wie die Dead Island Collection, Skull and Bones und GTA 5 hinter sich gelassen werden. (Quelle: Xbox)

