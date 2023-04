Im Steam-Store hat ein brandneues Survival-Spiel einen beachtlichen Start hingelegt. Smalland: Survive the Wilds darf sich über begesiterte Bewertungen freuen und landet gleichzeitig weit oben in den Bestseller-Charts.

Smalland: Survive the Wilds setzt voll auf das Prinzip klein, aber oho. Das Survival-Game von Entwickler Merge Games, in dem ihr winzige Charaktere in einer riesengroßen Welt steuert, avanciert auf Steam gerade zum Überraschungs-Hit und kann sich zum Start der Early-Access-Phase bereits über eine wachsende Community freuen.

Smalland: Survive the Wilds ist der neue Überraschungs-Hit auf Steam

Das neue Survival-Spiel Smalland erinnert auf den ersten Blick stark an den Xbox-Hit Grounded. Auch hier findet ihr euch als klitzekleine Protagonisten in einer Welt von gigantischen Ausmaßen wieder und müsst euch gegen allerlei Ungeziefer in ungewohnten Proportionen zur Wehr setzen. Neben Kämpfen mit Wespen, Spinnen und Kakerlaken müsst ihr außerdem auf die Suche nach Ressourcen gehen, um eine Basis zu errichten und Rüstungen zu bauen. Ihr könnt euch mit bis zu 9 Freunden eine Welt teilen und zusammen beweisen, dass Größe nicht alles ist.

Schaut euch hier den Trailer zu Smalland: Survive the Wilds an:

Smalland: Survive the Wilds Announcement-Trailer

Auf Steam ist das neue Survival-Spiel Smalland bereits direkt zum Start der Early-Access-Phase am 29. März 2023 schwer beliebt. Die ersten knapp 350 abgegebenen Wertungen zeichnen ein sehr positives Bild von dem Abenteuer. Bis zum 5. April könnt ihr euch das Spiel jetzt noch mit dem Release-Rabatt für 22,49 Euro statt 24,99 Euro sichern.

Smalland: Survive the Wilds Merge Games

Steam-Charts: Survival-Hit schlägt ganz oben ein

Smalland: Survive the Wilds ist kurz nach dem Release direkt auf Platz 2 der Steam-Charts eingestiegen und kann damit einen verblüffenden Erfolg vorweisen. Nur der Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike: GO ist derzeit noch beliebter auf der PC-Plattform. Auch die ebenfalls populären Neu-Erscheinungen Resident Evil 4 und Strategie-Hit Terra Nil kommen an dem neuen Survival-Hit nicht vorbei.

