Für den Auftrag „Der wandelnde Tote“ im Resident Evil 4 Remake sollt ihr eine übermächtige Bedrohung beseitigen und müsst dafür die mysteriöse Leiche finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für diese Nebenmission.

„Der wandelnde Tote“ starten

Diesen Auftrag im Resident Evil 4 Remake könnt ihr während Kapitel 14 starten. Nachdem ihr die Kampfsequenz mit der Abrissbirne bewältigt habt, müsst ihr einen Lastenaufzug rufen. Links neben dem Aufzug findet ihr den blauen Auftragszettel mit dieser Mission.

Diese Mission ist schwierig, da ihr einen der Regeneradores besiegen müsst. Ihr solltet also auf jeden Fall das biosensorische Zielfernrohr mit einer kompatiblen Waffe im Inventar haben. Mögliche Waffen sind das CQBR-Sturmgewehr, Stingray, SR M1903 und das LE 5.

Mysteriöse Leiche finden und besiegen

Der Regenerador befindet sich in der Inkubationsstation. Dort habt ihr in Kapitel 13 den Schraubenschlüssel gefunden. Begebt euch also zurück durch den Lager Trakt 1 und weist Ashley im Gang vor der Inkubationsstation an, sich im Spind zu verstecken. So ist sie sicher, während ihr euch um die Leiche kümmert.

Den wandelnden Toten findet ihr in der Inkubationsstation, die ihr in Kapitel 13 besucht habt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rüstet dann eure Waffe mit dem biosensorischen Zielfernrohr aus und schaut vorsichtig durch eines der Fenster in die Inkubationsstation. Auf diese Weise bemerkt euch das Monster nicht direkt.

Bei diesem Feind gibt es viel mehr Parasiten zu beseitigen als bei den normalen Regeneradores. Zudem kann dieser Miniboss in alle Richtungen Projektile verschießen. Wenn er diese Attacke auflädt, solltet ihr in Deckung gehen.

Die myseriöse Leiche besitzt viel mehr Parasiten, die es zu beseitigen gilt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zerstört nach und nach alle Parasiten im Körper des Monsters und zieht euch zurück, falls er euch zu nah kommt. Als Beute lässt dieser Boss einen Edelstein (Alexandrit) fallen. Begebt euch im Anschluss zurück zum Händler, um eure Belohnung von acht Spinellen zu erhalten.

