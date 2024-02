Steam-Schnäppchen: Strategie-Meisterwerk gibt’s jetzt für 14,94 Euro

Ein Strategie-Meisterwerk ist auf Steam gerade 35 Prozent günstiger zu haben. Für weniger als 15 Euro könnt ihr euch hier hunderte Stunden Spielspaß sichern – und eine ganze Zivilisation aufbauen!

Pharaoh: A New Era ist das Remake einer Strategie-Legende – mit „sehr positiv“ bewertet

Selbst, wenn ihr Pharaoh nicht Ende der 90er gespielt habt, solltet ihr das 4K-Remake nicht direkt abschreiben: In der strategischen Städtebausimulation werdet ihr eine der größten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte aufbauen – ein ägyptisches Reich. Beginnt mit einer kleinen Siedlung, huldigt den ägyptischen Göttern und entwickelt nach und nach eine gigantische Stadt.

Derweil könnt ihr euch der schwierigen Aufgabe annehmen, ein Weltwunder zu bauen – eine Pyramide, die noch tausende Jahre nach euch euren Erfolg bezeugt oder eine Sphinx. In Pharaoh: A New Era könnt ihr mehr als 50 Missionen in einer über hundert Stunden langen Kampagne absolvieren. Oder aber, ihr begebt euch gleich in den Endlosmodus und versucht einfach, das größte ägyptische Reich auf der Welt aus dem Boden zu hauen.

Schaut euch den Trailer zu Pharaoh: A New Era an:

35 Prozent Rabatt für ein gelungenes Remake

Pharaoh: A New Era ist gerade für 14,94 Euro statt 22,99 Euro zu haben (auf Steam ansehen). Den Rabatt gibt es noch bis zum 20. Februar 2024 um 19:00 Uhr – ihr habt also nnur noch wenig Zeit, bis ihr wieder den Vollpreis zahlen müsst. Das Originalspiel Pharaoh ist 1999 erschienen und hat schon damals jede Menge fantastischer Kritiken eingesackt. Es gehört zu jenen Strategie-Klassikern, an welche Fans des Genres heute noch gern zurückdenken.

Das Remake A New Era ist 2023 erschienen und überzeugt auf Steam mit einer jetzigen sehr positiven Wertung, nachdem anfangs noch ein paar Bugs das Spiel heimgesucht haben. Falls ihr klassische Aufbauspiele und den Flair der Wüste mögt, solltet ihr einen Blick auf Pharaoh: A New Era werfen – für unter 15 Euro lohnt sich das Spiel auf jeden Fall.

