Vor Release schon Steam-Bestseller: Gaming-Legende kehrt nach 28 Jahren zurück

In wenigen Stunden erscheint auf Steam eine wahre Legende, die 28 Jahre lang die Gaming-Landschaft geprägt hat. Das Comeback funktioniert aber bereits vor dem Release – gekauft wird die Spielreihe nämlich schon wie verrückt.

Tomb Raider I-III Remastered erobert die Steam-Bestseller

1996 erschien der allererste Tomb-Raider-Teil und hat mit seiner riesigen 3D-Welt das Open-World-Genre wie auch das Adventure-Genre maßgeblich geprägt. Mit der Edition Tomb Raider I-III Remastered erhaltet ihr die ersten drei Spiele originalgetreu aufgehübscht, mit allen DLCs und den Geheimleveln. Falls ihr jemals die Tomb-Raider-Klassiker spielen wolltet, ist das ohne Frage die beste Option.

In Tomb Raider erwartet euch ein Adventure, das sich auch heute noch sehen lassen kann: Erforscht uralte Ruinen, entdeckt mysteriöse Geheimnisse und löst Umgebungs-Puzzle, bei denen ihr durchaus nachdenken müsst. Kämpfen, klettern, springen, tauchen – das alles gehört in Tomb Raider mit dazu.

Schaut in den Trailer zu Tomb Raider I-III Remastered:

Tomb Raider I-III Remastered: Ankündigungs-Trailer | PS4 & PS5

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft Aspyr

Spart 10 Prozent auf Steam, wenn ihr vorbestellt

Tomb Raider I-III Remastered erscheint am 14. Februar um 19 Uhr auf Steam. Wenn ihr vor dieser Uhrzeit noch vorbestellt, könnt ihr weitere 10 Prozent von dem nicht ganz so großen Preis sparen: Das Spiel kostet dann nur 26,09 Euro statt 28,99 Euro. Wie es aussieht, hat das so einige Spieler vom Kauf überzeugt. Das Tomb-Raider-Remastered steigt gerade die Steam-Bestseller hinauf und befindet sich in Deutschland auf dem 6. Platz (Quelle: Steam-Charts).

Falls euch übrigens der neue Look von Tomb Raider in der Trilogie nicht gefällt, ist das kein Problem: Ihr könnt in den Einstellungen den alten Polygonen-Stil wiederherstellen – für etwas mehr Nostalgie beim Spielen.

Tomb Raider I-III Remastered erscheint nicht nur auf Steam, sondern auch auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und auf der Nintendo Switch. Falls ihr euch das Spiel über Steam kauft, gibt es Controller- und Steam-Deck-Support.