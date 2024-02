Die 7 besten Euro Truck Simulator 2 Mods: Diese solltet ihr unbedingt kennen

Euro Truck Simulator 2 fährt seit mehr als 10 Jahren durch die Gaming-Community und hat eine starke Fanbase. Wir zeigen euch, welche Mods ihr ausprobieren solltet.

So werden ETS 2 Mods installiert

Da der Euro Truck Simulator 2 direkt über die Plattform Steam vertrieben wird, gestaltet sich die Installation vieler ETS 2 Mods recht einfach. Über den Workshop sucht ihr einfach nach den Inhalten und könnt diese abonnieren. Ganz wichtig: Steam lädt die Mods anschließend herunter. Wundert euch daher nicht, dass auf der Festplatte weniger Platz ist.

Mods, die nicht über den Workshop verfügbar sind, installiert ihr manuell. Dafür müsst ihr die Mod herunterladen und gegebenenfalls entpacken. Die scs-Datei gehört in den Mod-Ordner im Ordner Euro Truck Simulator 2, den ihr wiederum in eurem Windows-Benutzer-Ordner findet. Aktiviert im Mod-Browser von ETS 2 die Mods.

Ihr wollt wissen, welche Trucks im Euro Truck Simulator 2 verfügbar sind? Dann schaut euch das Video an.

Die besten Mods in Euro Truck Simulator 2

TruckersMP

Lust auf Multiplayer in ETS 2? Die Mod TruckersMP sorgt dafür, dass ihr mit tausenden anderen Trucker-Fans über die Straßen brettert. Wichtig: Die Nutzung der Mod ist an einen Account bei TruckersMP gebunden. Außerdem braucht ihr den TruckersMP Client.

AI Traffic Mod

Nicht so richtig zufrieden mit der Art und Weise, wie die KI in Euro Truck Simulator 2 den Verkehr simuliert? Dann probiert die Mod von D.B Creation. Mit der AI Traffic Mod werden unter anderem Rush-Hour-Zeiten simuliert, die KI-Sicherheitsparameter verändert oder das Lenkverhalten der Auflieger verbessert. Achtung: Das Mod-Team empfiehlt die Installation der Homepage Version der Mod.

TomTom Go Navigation

Wer als Truckfahrer auf Europas Straßen unterwegs ist, braucht ein funktionierendes Navigationsgerät. Mit dem Euro Truck Simulator 2 Mod TomTom Go Navigation wird das Aussehen des Navigationsgeräts angepasst – sowohl hinsichtlich der Benutzeroberfläche als auch für die Sprachausgabe.

Real Company Trailers & Trucks

Simulationen sollen möglichst realistisch sein – auch in Bezug auf die Skins der LKWs. Mit der Real Company Trailers & Trucks Mod aus dem Workshop werden die Paintjobs im Spiel überarbeitet. Es gibt mehrere Versionen für eigene Trucks und von der KI gesteuerte Fahrzeuge.

Real European Gas Stations Reloaded

Die Modifikation Real European Gas Station Reloaded aus dem Steam Workshop überarbeitet das Netz der Tankstellen im ETS 2 und passt diese an die tatsächlichen Marken in Europa an. Eingefügt werden unter anderem Shell, Esso oder Aral. Das Mod-Team gibt eine Kompatibilität ab Version 1.40 an.

Realistic Truck Physics

Die Spielerfahrung steht und fällt mit der Simulation des Fahrverhaltens. Realistic Truck Physics verändert unter anderem die Simulation der Federung und das Drehmoment an der Antriebswelle. Neben einer Installation über den Workshop kann die scs-Datei auch manuell heruntergeladen werden.

Realistic Rain

Wettereffekte spielen in Simulationen – und auch in ETS 2 – eine wichtige Rolle für die Spielerfahrung. Realistic Rain verändert nicht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Regen, sondern dessen Darstellung im Spiel. Realistic Rain ist eine der besonders oft abonnierten ETS 2 Mods.

