Dieses neue Steam-Spiel über Nonnen ist so bizarr, dass ich laut lachen musste

Indika ist das seltsamste Spiel, das mir seit langem untergekommen ist. Und wenn euch der Trailer mit den verrückten Nonnen und der Fiebertraum-Musik nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Auf Steam habe ich die Demo gespielt und bin äußerst positiv überrascht.

In Indika seid ihr eine Nonne, die vom Teufel begleitet wird

Indika sieht fantastisch aus und hat mich zum Lachen gebracht, was nicht viele Spiele schaffen. Das Fiebertraum-Game mit sehr dunklem Humor wird von 11 bit studios herausgegeben, den Machern von nicht wenigen guten Spielen – der Frostpunk-Reihe etwa. Dass hier also etwas mehr dahintersteckt als ein Meme-Spiel, hatte ich vor der Demo gehofft – und ich wurde keinesfalls enttäuscht.

Seht euch erst einmal den Trailer an. Ihr werdet es nicht bereuen:

Indika: Gameplay Trailer | PS5 Games

Darum geht es: In Indika übernehmt ihr die Rolle einer Nonne in einem alternativen Russland, die sich auf einer Selbstfindungsreise befindet. Dabei begleitet sie der Teufel höchstpersönlich, wie Steam verrät. Dass das Spiel irgendwie surreal und ziemlich humorvoll ist, könnt ihr in der Demo kostenlos auf Steam erleben: Hier steuert ihr Indika durch das kalte Russland, während euch ein junger Mann mit einem erfrorenen Arm begleitet. Er erzählt euch, dass er Gott in einer Tasse gehört hat und damit auserwählt wurde – was Indika nicht sehr beeindruckt (und mich auch nicht).

INDIKA Odd Meter

Grafisch ist Indika überraschend realistisch und klar, während das Menü pixelig an Oldschool-Spiele erinnert. Das sticht besonders heraus, weil ihr oben in der linken Ecke Zahlen seht, die euch genauso pixelig anzeigen, wann ihr genug Punkt für das nächste Level gesammelt habt. Jedes Mal, wenn ihr (zumeist religiöse) Objekte lest oder anschaut oder einsammelt, bekommt ihr dafür Punkte – was genauso bizarr und verrückt ist, wie es klingt.

Laut lachen musste ich dann, als ich mir ein neues Level aussuchen durfte: Die zwei Möglichkeiten bestanden aus „Buße“ (ihr bekommt eine Chance auf extra Punkte, wenn ihr Punkte einsammelt) und „Schuld“ (ihr bekommt viele Punkte mit einem Mal). Dass Indika sich köstlich über Religion und Glaube amüsiert, sollte mittlerweile klar sein. Mir hat das ziemlich gut gefallen, aber solch ein Humor mag nicht für jeden etwas sein.

Indika soll im 2. Quartal 2024 für PS5 und PC erscheinen. Schaut in die Demo auf Steam für einen ersten Vorgeschmack!

