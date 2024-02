Raketenstart auf Steam: Neues Action-RPG wird direkt zum Bestseller

Erst Palworld, dann Enshrouded und jetzt Banisher: Ghosts of New Eden – das Spielejahr 2024 hat schon jetzt ein paar echte Highlights zu bieten. Das neue Action-RPG von Don’t Nod schafft es, sich direkt aus dem Stand in die Steam-Bestseller zu katapultieren.

Banishers: Ghosts of New Eden ist ein Steam-Bestseller

Eigentlich ist Entwickler Don’t Nod eher für narrative Abenteuer wie Life is Strange, Twin Mirror oder Tell Me Why bekannt – doch das scheint nicht das einzige Genre zu sein, an dem das Studio interessiert ist. Seit dem 12. Februar 2024 ist ihr neuestes Spiel Banishers: Ghosts of New Eden unter anderem auf Steam erhältlich und entpuppt sich als ein kleiner Überraschungserfolg.

Denn wer einen Blick in die Steam-Bestseller wirft, stellt fest, dass das neue Action-RPG es geschafft hat, sich kurz nach dem Release immerhin den siebten Platz in den Charts zu sichern. Lediglich einige Dauerbrenner wie Counter-Strike 2 oder das Steam Deck und ein paar andere Überraschungserfolge wie Palworld, Enshrouded, Last Epoch und Helldivers 2 platzieren sich noch vor dem Newcomer (Quelle: Steam).

Ihr habt bislang noch nichts über Banishers: Ghosts of New Eden gehört? Dann schaut euch doch am besten ein bisschen Gameplay an, um ein besseres Gefühl vom Spiel zu bekommen:

Banishers: The Ghosts of New Eden – Gameplay-Trailer | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden DON'T NOD

Worum geht’s in Banishers: Ghosts of New Eden?

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Red und Antea, die beide als sogenannte Verbanner Ende des 17. Jahrhunderts arbeiten. Ihre Aufgabe: Siedlungen von Flüchen zu befreien, indem sie die Quelle des Unheils ausfindig machen und diese beseitigen. Im Laufe der Geschichte könnt ihr Entscheidungen treffen, die sich auf den Fortlauf der Story und vor allem auf das Ende auswirken.

Im Action-Rollenspiel trefft ihr immer wieder auf finstere Gestalten, denen ihr euch im Echtzeit-Kampfsystem aus der Third-Person-Perspektive entgegenstellt. Nach und nach schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die euch mehr Optionen im Kampf gegen eure Widersacher bieten.

Der Mix aus Action-Adventure und Rollenspiel scheint bei den Steam-Spielern bislang ganz gut anzukommen: Stolze 89 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus. Für Genre-Fans scheint sich ein Kauf also zu lohnen – zumal Banishers: Ghosts of New Eden im Vergleich zu anderen großen Spielen nur 49,99 Euro kostet. Bei Amazon gibt’s die PS5-Version übrigens gerade zum gleichen Preis, falls ihr keinen Gaming-PC habt:

Einige Spiele auf Steam sind fast immer in Angebot. Wer hier Vollpreis zahlt, hat es nicht anders verdient:

