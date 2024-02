Schnäppchen für PS4- und PS5-Spieler: Spannende GTA-Alternative für 9,99 Euro

Auf der Suche nach einer soliden GTA-Alternative mit einer spannenden Story? Dann werdet ihr jetzt im PlayStation Store fündig: Die Mafia: Definitive Edition ist aktuell zu einem unschlagbaren Preis erhältlich – aber nur für kurze Zeit.

Für Fans von dichten, storygetriebenen Open-World-Action-Spielen bietet der PlayStation Store derzeit die Mafia: Definitive Edition zu einem Sonderpreis an. Bis zum 15. Februar um 00:59 Uhr ist das Spiel für PS4 und PS5-Spieler für nur 9,99 Euro verfügbar – ein Rabatt von 75 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 39,99 Euro.

Diese überarbeitete Ausgabe des Klassikers hat schon viele Spieler begeistert – auch solche, die das Original nicht kennen. Ich muss es wissen. Ich habe die Definitive Edition an einem einzigen Wochenende durchgespielt, obwohl ich das erste Mafia zu seiner Zeit nicht einmal kannte, so sehr hat mich die Neuauflage in denn Bann gezogen.

Der offizielle Launch-Trailer gewährt erste Einblicke in die aufpolierte Mafia-Welt und verspricht spannende Stunden in einer atmosphärisch dichten Spielumgebung: