Klare Ansage von Sony: Die PS5 hat ihren Zenit überschritten

Seit etwas mehr als drei Jahren ist die PS5 nun auf dem Markt. Während man anfangs kaum die Möglichkeit hatte, überhaupt an die Konsole zu kommen, gibt es die aktuelle PlayStation inzwischen in Hülle und Fülle. Das Angebot steigt, die Nachfrage kommt zum Erliegen. Das ist auch Sony nicht entgangen, wie ein aktueller Geschäftsbericht zeigt.

Stolze 25 Millionen verkaufte PS5-Konsolen will Sony in diesem Fiskaljahr verkaufen – oder zumindest war das bisher der Plan. Anscheinend hat der Konzern jedoch etwas zu hoch gepokert, das legt zumindest der aktuelle Geschäftsbericht des Unternehmens nahe.

Dort gibt Sony zu, dass man inzwischen nicht mehr damit rechnet, das Verkaufsziel von 25 Millionen zu erreichen. Stattdessen wurde die Verkaufsprognose auf 21 Millionen verkaufte PS5-Konsolen reduziert. Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Denn laut einem Statement im offiziellen Dokument wird es mit den Verkäufen der PS5 ab sofort nur noch weiter bergab gehen:

Was die PS5-Hardware betrifft, die in ihr fünftes Jahr seit ihrer Markteinführung geht: Aufgrund des Eintritts in die zweite Hälfte des Konsolenzyklus, streben wir danach, die Verkäufe zu optimieren, wobei wir mehr Wert auf das Gleichgewicht mit den Gewinnen legen.

Wir rechnen daher mit einem allmählichen Rückgang der Verkaufszahlen ab dem nächsten Geschäftsjahr.