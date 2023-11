Spider-Man 2 (PS5): Gibt es New Game Plus?

Viele Spieler fragen sich, ob Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5 einen „New Game Plus“-Modus hat. Im Folgenden beantworten wir euch die Frage.

Marvel’s Spider-Man 2 Facts

Gibt es einen „Neues Spiel Plus“-Modus?

Wir beantworten euch die Frage kurz und schmerzlos: Nein! Leider gibt es derzeit in Marvel's Spider-Man 2 keinen „Neues Spiel Plus“-Modus. Wenn ihr alle Hauptmissionen durchgespielt habt, solltet ihr jedoch alle Nebenaktivitäten, wie beispielsweise die EMS-Experimente oder die Spider-Bots, absolvieren und alle Trophäen freischalten. Wenn ihr die 100 % erreicht, solltet ihr ungefähr 25 Stunden beschäftigt sein. Für alle, denen das weiterhin nicht ausreicht, haben wir gute Neuigkeiten.

Wird es New Game Plus geben?

Auch das beantworten wir euch kurz und schmerzlos: Ja, Spider-Man 2 wird einen „New Game Plus“-Modus in naher Zukunft erhalten. Laut der Entwickler Insomniac Games soll bis spätestens Ende des Jahres 2023 der „Neue Spiel Plus“-Modus hinzugefügt werden.

Wenn ihr das Spiel jedoch zum ersten Mal durchgespielt habt, schaltet ihr einen neuen Schwierigkeitsgrad frei: Ultimativ. Es ist der härtesten Schwierigkeitsgrad des Spiels, bei dem die Gegner eine höhere Aggressivität besitzen, mehr Schaden anrichten und ihr weniger Gesundheit habt. Um Ultimativ zu starten, müsst ihr jedoch von vorne anfangen und könnt keinerlei Equipment mit ins neue Spiel nehmen. Ebenfalls könnt ihr keine freigeschalteten Fertigkeiten mitnehmen. Es ist also kein NG+, aber wenigstens etwas.

Nach Abschluss der Story schaltet ihr den Schwierigkeitsmodus Ultimativ frei. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das erste Spider-Man-Spiel von Insomiac Games, was 2018 erschien, hatte zum Launch übrigens ebenfalls keinen „Neues Spiel Plus“-Modus. Dort wurde der Spielmodus circa sechs Wochen nach Release zum Spiel hinzugefügt. Ihr könnt also davon ausgehen, dass die Entwickler ihr Wort halten und New Game Plus ebenfalls in Marvel’s Spider-Man 2 hinzufügen werden. Sobald der Modus im Spiel vorhanden ist, lassen wir es euch wissen und aktualisieren den Artikel.

