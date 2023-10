Spider-Man 2 (PS5): Alle EMS-Experimente und wie ihr sie löst

Marvel’s Spider-Man 2 besitzt einige Nebenaktivitäten, darunter auch die EMS-Experimente. Im Folgenden zeigen wir euch die Lösungen der Rätsel und verraten euch, was ihr als Belohnung erhaltet.

Wie viele EMS-Experimente gibt es?

Insgesamt gibt es in Spider-Man 2 acht EMS-Experimente, sie sind über ganz New York City verteilt. Anders als die Spiderbots könnt ihr sie jedoch auf eurer Karte sehen. Sie sind durch ein grünes Symbol markiert, was einem Pflanzenblatt ähnelt.

In den folgenden Stadtteilen findet ihr sie:

Zwei in Central Park

Eins in Chinatown

Zwei in Downtown Brooklyn

Eins im Finanzviertel

Eins in Hell’s Kitchen

Eins in Little Odessa

Die Experimente sind unterschiedlich gestaltet. Manchmal müsst ihr nur eine kleine Aktivität vollziehen und ein anderes Mal ein kleines Rätsel lösen. Sobald ihr alle 8 EMS-Experimente beendet habt, erhaltet ihr einen neuen Wegpunkt, der euch zum letzten Experiment in Peters Haus führt. Ihr könnt dieses Experiment nur absolvieren, wenn ihr die vorherigen 8 abgeschlossen habt.

Wenn ihr das neunte und letzte EMS-Experiment in Peters Haus abschließt, erhaltet ihr eine Trophäe und einen neuen Anzug. Wir zeigen euch in unseren Videos die Lösungen zu allen EMS-Experimente.

Lösungen der EMS-Experimente im Central Park

Das folgende Video zeigt euch die Lösung zum EMS-Experiment Central Park Bienendrohnen:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Central Park: Bienendrohnen"

auf YouTube

Das nächste Video zeigt euch die Lösung zum EMS-Experiment Central Park Strom:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Central Park: Storm"

auf YouTube

Lösung zum EMS-Experiment in Chinatown „Little Tokyo: Pflanzenkunde“

Das folgende Video zeigt euch die Lösung zum EMS-Experiment in Chinatown:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Little Tokyo: Pflanzenkunde" in Chinatown

auf YouTube

Lösungen der EMS-Experimente in Downtown Brooklyn

Das erste EMS-Experiment in Downtown Brooklyn heißt „Brooklyn Heights: Strom“. Das folgende Video zeigt euch die Lösung:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experimente „Brooklyn Heights: Storm" in Downtown Brooklyn

auf YouTube

Im folgenden Video seht ihr die Lösung zum EMS-Experiment „Prospect Park: Bienendrohne“, das ebenfalls in Downtown Brooklyn lokalisiert ist:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Prospect Park: Bienendrohnen" in Downtown Brooklyn

auf YouTube

Lösung zum EMS-Experiment im Finanzviertel „Two Bridges: Pflanzenkunde“

Das folgende Video zeigt euch die Lösung zum EMS-Experiment „Two Bridges: Pflanzenkunde“ im Finanzviertel:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Two Bridges: Pflanzenkunde" im Finanzviertel

auf YouTube

Lösung zum EMS-Experiment Portside Pflanzenkunde in Hell’s Kitchen

Das Video verrät euch, wie ihr das „Portside Pflanzenkunde“-Experiment in Hell’s Kitchen löst:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Portside: Pflanzenkunde" in Hell's Kitchen

auf YouTube

Lösung zum EMS-Experiment „Queens-Apiarium: Bienendrohnen“ in Little Odessa

Das folgende Video zeigt euch die Lösung zum EMS-Experiment „Queens-Apiarium: Bienendrohnen“ in Little Odessa:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Queens-Apiarium: Bienendrohnen" in Little Odessa

auf YouTube

Lösung zum EMS-Experiment Emily-May-Stiftung in Astoria

Das letzte EMS-Experiment Emily-May-Stiftung findet in Astoria in Peters Haus statt. Ihr erhaltet den Wegpunkt erst, wenn ihr alle 8 vorherigen Experimente gelöst habt. Das folgende Video zeigt euch die Lösung:

Spider-Man 2: Lösung EMS-Experiment „Emily-May-Stifung"

auf YouTube

