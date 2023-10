Spider-Man 2 (PS5): Schnellreise freischalten und Charakter wechseln

In Spider-Man 2 könnt ihr nicht nur durch NYC schwingen, sondern auch die Schnellreise-Funktion nutzen und zudem auswählen, mit welchem Spider-Man ihr spielen wollt. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die Schnellreise freischaltet und wie ihr euren Charakter wechselt.

Marvel’s Spider-Man 2 Facts

Schnellreise freischalten und wie sie funktioniert

Ihr müsst die Schnellreise-Funktion in Spider-Man 2 erst freischalten, bevor ihr sie benutzen könnt. Um die Schnellreise freizuschalten, müsst ihr in einem Bezirk eine bestimmte Anzahl an Nebenaktivitäten absolvieren. Welche von ihnen hierbei erfolgreich beendet, also beispielsweise die EMS-Experimente oder die Spider-Bots, spielt dabei keine Rolle.

Wenn ihr die Karte öffnet, seht ihr oben links euren Fortschritt des jeweiligen Bezirkes. Ihr müsst so viele Nebenaktivitäten absolvieren, bis ihr den mittleren Kreis der Ansicht erreicht. Wir zeigen es euch im folgenden Bild:

Erreicht diesen Punkt der Leiste, um im jeweiligen Gebiet die Schnellreise-Funktion freizuschalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kurz gesagt: Um in jedes Gebiet reisen zu können, müsst ihr in jedem der 14 Bezirke eine gewisse Anzahl an Nebenaktivitäten absolvieren. Denn nur wo ihr sie freigeschalten habt, könnt ihr auch hinreisen. Wenn ihr alle Trophäen erspielen wollt, müsst ihr übrigens in jedem Bezirk die 100 % erreichen.

Sobald ihr den Schnellreise-Punkt auf der Leiste des jeweiligen Bezirkes erreicht habt, könnt ihr auf der Karte den Cursor einfach über den gewünschten Punkt hovern lassen und Dreieck gedrückt halten. Der Cursor bestimmt den Punkt des Gebietes, wo ihr nach der Schnellreise ankommt.

So wechselt ihr den Charakter in Spider-Man 2

Zwar verlangen spezifische Haupt- und Nebenmissionen nach einem bestimmten Spider-Man, allerdings könnt ihr in der Open World und in manchen Nebenaktivitäten eure Lieblingsspinne spielen.

Um den Charakter zu wechseln, müsst ihr einfach nur die FSDN-App innerhalb des Spiels öffnen und Viereck gedrückt halten. Die App öffnet ihr, indem ihr auf dem Touchpad nach links wischt. Alternativ könnt ihr auch die Options-Taste drücken und daraufhin „FSDN-App öffnen“ auswählen.

Manchmal kann es vorkommen, dass ihr in der Open World den Charakter nicht sofort wechseln könnt. Das ist kein Fehler, übt euch einfach etwas in Geduld. Wenn das passiert, liegt es daran, dass euer derzeitiger Charakter in Kürze einen Anruf erhält. Wartet den Anruf kurz ab, danach könnt ihr den Charakter wechseln.