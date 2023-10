Spider-Man 2 (PS5): Alle Anzüge für Peter und Miles

1 / 69

In Marvel's Spider-Man 2 könnt ihr Peter Parker und Miles Morales mit jeweils besonderen Anzügen ausstatten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Anzüge des Spiels, mitsamt all ihren Varianten.

Alle Anzüge in Spider-Man 2

Insgesamt gibt es in Spider-Man 2 68 Anzüge. Miles und Peter haben jeweils 34 Stück zur Auswahl. Einige von ihnen schaltet ihr automatisch im Verlauf der Story frei, andere erhaltet ihr beim Abschluss der dazugehörigen Nebenmissionen. Wenn ihr alle Anzüge freischalten wollt, müsst ihr also auch alle Nebenaktivitäten, wie beispielsweise die EMS-Experimente oder die Spider-Bots, absolvieren.

Die Anzüge in Spider-Man 2 haben einen rein kosmetischen Effekt. Kein Anzug besitzt spezielle Boni oder andere Vorteile. Sucht euch also den Anzug aus, der euch am meisten zusagt. Alle Anzüge, die ihr nicht automatisch oder durch Nebenquestreihen erhaltet, müsst ihr mit den unterschiedlichen Währungen des Spiels freischalten, wie beispielsweise Technikteile, Stadtmarken und so weiter.

Die Ressourcen erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf und ihr bekommt genug von ihnen, um alle Anzüge freizuschalten, zumindest wenn ihr die 100 % erspielt. Das Einzige, was knapp werden könnte, sind die Technikteile. Levelt am besten im Reiter „Anzug-Technologie“ die Kategorie „Fortbewegung“ auf und wählt dort den Skill „Allsehend“ aus. Hierdurch werden euch Technologiekisten auf eurer Mini-Map angezeigt. In ihnen findet ihr zusätzliche Technikteile.

Einige Anzüge besitzen nicht nur eine Basisversion, sondern auch unterschiedliche Variante. Die Varianten müsst ihr nach dem Kauf eines Anzugs ebenfalls freischalten, ihr erhaltet sie nicht automatisch. Für die Trophäe „Ausgestattet“ müsst ihr allerdings nur die Basisversion aller Anzüge besitzen. Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt und keinen unnötigen Grind haben möchtet, solltet ihr jeweils nur die Basisversion freischalten.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch alle Anzüge, mitsamt ihren Varianten. Der Übersicht halber listen wir euch zudem noch alle Anzüge für Peter und Miles auf. Wenn ihr zu einem bestimmten Anzug springen wollt, dann klickt einfach auf den jeweiligen Anzugnamen.

Alle Anzüge von Peter:

Alle Anzüge von Miles: